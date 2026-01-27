HABER

Yalova’da trafik levhaları sadeleştirildi

Yalova genelinde karayollarındaki trafik işaretlemelerine yönelik sadeleştirme çalışmaları tamamlandı.Konuyla ilgili Yalova Valiliği’nde toplantı düzenlendi.

Yalova genelinde karayollarındaki trafik işaretlemelerine yönelik sadeleştirme çalışmaları tamamlandı.

Konuyla ilgili Yalova Valiliği’nde toplantı düzenlendi. Toplantıya Vali Ahmet Hamdi Usta başkanlık yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışma çerçevesinde oluşturulan komisyon, il genelinde bin 473 noktada inceleme yaptı. Değerlendirmeler sonucunda, gereksiz olduğu tespit edilen 628 trafik levhası kaldırıldı. Zaman içinde sahada yaşanan durumlara verilen anlık reflekslerle yapılan işaretlemelerin bazı noktalarda levha yoğunluğunu artırdığı belirlendi. Yürütülen çalışmayla birlikte sürücünün dikkatini dağıtan tekrarlar azaltıldı. Kavşaklar, yaya geçitleri, hız sınırları ve sinyalizasyon uygulamaları mevcut trafik düzeni ve yol geometrisi dikkate alınarak bütüncül şekilde ele alındı.

Vali Usta, çalışmanın trafik güvenliğinden taviz verilmeden daha anlaşılır, daha konforlu ve sürdürülebilir bir trafik düzeni oluşturmayı hedeflediğini belirtti. Usta, yapılan düzenlemelerle birlikte Yalova’da trafik akışının daha sade bir yapıya kavuştuğu ifade edildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Yalova
