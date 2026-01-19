Yalova’da yaylada mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki Delmece Yaylası’nda mahsur kalan 1’i çocuk 5 kişi, 6 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Teşvikiye beldesindeki Delmece Yaylası’nda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 1’i çocuk 5 vatandaşın mahsur kaldığı ihbarı üzerine Acil Durum ve Afet Yönetim Başkanlığı (AFAD) ekipleri harekete geçti. Bölgeye 2 arama ve kurtarma arazi aracıyla giden AFAD ve jandarma ekipleri yoğun kar ve olumsuz hava şartlarına rağmen arama çalışamalarına başladı. Yaklaşık 6 saatlik çalışmalar sonucunda mahsur kalan vatandaşlar ekiplerce kurtarılarak güvenli bölgeye tahliye edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır