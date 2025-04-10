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'Yan bakma' cinayetinden görüntüler ortaya çıktı... Vurulunca merdivende sürüklenmiş!

Kars’ın Kağızman ilçesindeki bir kafeteryada Uzman Çavuş Selman K.'nin, kendisine yan baktığını iddia ettiği elektrik dağıtım şirketi çalışanı Yakup Aydın'ı tabancayla vurarak öldürdüğü olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

'Yan bakma' cinayetinden görüntüler ortaya çıktı... Vurulunca merdivende sürüklenmiş!
Çiğdem Sevinç

Olay, 6 Nisan saat 16.00 sıralarında Kağızman ilçesindeki bir kafeteryada meydana geldi. Kafeteryada arkadaşı ile oturan Yakup Aydın, yanına gelen bir kişi ile masadan kalkarak kafeteryanın çıkışına doğru gitti. Bu sırada masada tek oturan ve cep telefonu ile uğraşan Uzman Çavuş Selman K., ikilinin yanına gitti. İddiaya göre, Selman K., Yakup Aydın'a, "Neden yan yan bakıyorsun?" deyince önce tartışma, ardından da kavga çıktı.

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SİLAH DARBELERİYLE MERDİVENDE SÜRÜKLENDİ

Kafeterya çalışanları ve müşteriler, araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı. Selman K., belindeki beylik tabancasını çıkardı. Bir kişinin kapıya doğru iteklediği Yakup Aydın merdivenlerden inerken, Selman K. peşinden art arda ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla düşen ve merdivenlerde bir süre sürüklenen Aydın, ağır yaralandı.

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HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından Selman K., vurduğu Yakup Aydın'ın yanından dışarı çıkarak uzaklaştı. Hastaneye kaldırılan Yakup Aydın, kurtarılamadı. Aydın, Kağızman Ortaköy'de yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi.

UZMAN ÇAVUŞ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından güvenlik gerekçesiyle Kars Adliyesi'ne sevk edilen Uzman Çavuş Selman K., savcılıkta susma hakkını kullandı. 'Kasten öldürme' suçundan mahkemeye çıkarılan Selman K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Uzman Çavuş silah
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