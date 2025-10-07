Yan bakma kavgası küçük Yıldırım'ın sonu oldu! Boynundan vurulan çocuk hayatını kaybetti... Dehşet anları saniye saniye kamerada

Olay, geçtiğimiz pazar günü saat 20.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şemsitebrizi Mahallesi Baba Sultan Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sokaktan taksiyle geçen 3 kişi, kendilerine yan baktığı iddiasıyla sokakta bulunan 19 yaşındaki Nedim K. ve 18 yaşındaki Ali T. ile tartışmaya başladı.

TABANCALARLA ATEŞ ETMEYE BAŞLADILAR

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taksiden inen şahıslar yanlarında bulunan tabancayla Nedim K. ile Ali T.'ye ateş etti.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Olayda, Nedim K. ve Ali T. ile bu sırada olay yerinde bulunan ve mermi isabet eden 5 yaşındaki Yıldırım Kaçın yaralandı. Durumu ağır olan küçük çocuk hastanede hayatını kaybetti.

DEHŞET ANLARI SANİYE SANİYE KAMERADA

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri sokak üzerindeki kameraları incelemeye aldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, şüphelilerin ticari taksiyle geldiği, daha sonra sokakta dolaşırken çıkan arbedede şüphelilerin rastgele ateş açtığı, açılan ateşte ise 5 yaşındaki Yıldırım Kaçın'ın vurularak yere düştüğü, çevredeki vatandaşların düşen çocuğa yardım ettikleri görülüyor.

KAÇAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Olay yerinden kaçan şüpheliler Ferhat U. (22), Doğukan İ. (21) ve Ahmet A. (26) Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliğince yapılan çalışma sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Öte yandan saldırganlardan Ferhat U.’nun 15, Doğukan İ.’nin ise 17 suç kaydı olduğu öğrenildi.