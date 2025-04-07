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'Yan bakma' kavgasında muştayla saldırmışlardı... 4 şüpheliden 1'i tutuklandı!

Adana'da 'yan bakma' iddiasıyla çıkan kavgada, aralarına aldıkları Zakaria İbrahim S.'yi (17), tekme ve yumruklarla darbeden 4 şüpheliden Umut K. (19) tutuklandı, diğer 3'ünün işlemleri sürüyor. Gruptan birinin İbrahim S.'yi muşta ile darbettiği belirtildi.

'Yan bakma' kavgasında muştayla saldırmışlardı... 4 şüpheliden 1'i tutuklandı!
Çiğdem Sevinç

Olay, dün öğle saatlerinde, Seyhan ilçesindeki Merkez Park'ta meydana geldi. 'Portakal Çiçeği Karnavalı' için parka giden bir grup genç arasında 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda Umut K. ile arkadaşları B.K. (16), M.K. (16) ve S.S. (17), aralarına aldıkları Suriye uyruklu Zakaria İbrahim S.'yi tekme ve yumruklarla darbetti. Çevredekilerin tepkilerine aldırmayan gençlerden biri, muştayla Zakariya İbrahim S.'ye defalarca yumruk attı. Grup, kavganın ardından koşarak bölgeden uzaklaştı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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HAKARET ETTİ İDDİASI

İhbar üzerine bölgeye polis ce sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürülen Zakaria İbrahim S., şüpheliler hakkında şikayetçi oldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri evlerine yapılan baskında gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler, Zakaria İbrahim S.'nin kendilerine hakaret ettiğini, kavganın bu nedenle yaşandığını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Umut K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Diğer 3 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kavga Muşta
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