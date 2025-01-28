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  4. 'Yan baktın' denilerek bıçaklanmıştı! O olayla ilgili 6 tutuklama

'Yan baktın' denilerek bıçaklanmıştı! O olayla ilgili 6 tutuklama

28.01.2025 06:20
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İzmir Karşıyaka'da yan baktığı gerekçesiyle Ö.H.'nin sırtından bıçaklandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

'Yan baktın' denilerek bıçaklanmıştı! O olayla ilgili 6 tutuklama

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Bostanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ö.H., yan baktığı gerekçesiyle tartıştığı kişiler tarafından sırtından bıçaklandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Ö.H.'yi ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, çevredeki vatandaşların ifadesine başvurdu.

Ayrıca, polis ekipleri olaya karışan kişi veya kişilerin kimliklerini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında, olaya karıştığı tespit edilen M.T.Ç.(18), Y.C.(18), Ş.H.(19), M.E.A.(18), B.G.(19) ve S.D.'yi (17) gözaltına aldı. Emniyete götürülen 6 şüphelinin işlemleri sürerken, H.Ö.'nün hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Ö.H.'nin bıçaklandıktan sonra vatandaşların yardım ettiği anlar cep telefonu ile görüntülendi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hastaneye kaldırılan Ö.H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, emniyette işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan M.T.Ç., Y.C., Ş.H., M.E.A., B.G. ve S.D. tutuklandı.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İzmir
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Sakın salmayın bunları 30 yaşına kadar içeride paspas çeksinler Yaralı kardeşimize acil şifalar
Yaralı kardeşime acil şifalar dilerim.Böyle zihniyetler en az on sene yatacaklar ki,anca aklı başına gelsin.Sakın salmayın hemen.
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