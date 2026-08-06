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Yine bir ilaçlama faciası! Küçük çocuk hayatını kaybetti, anne yaşam mücadelesi veriyor

Çanakkale’de yan dairede gerçekleştirilen böcek ilaçlamasının ardından aynı apartmanda yaşayan anne ve oğlunun zehirlendi. Küçük çocuk hayatını kaybederken anne yaşam mücadelesi veriyor.

Yine bir ilaçlama faciası! Küçük çocuk hayatını kaybetti, anne yaşam mücadelesi veriyor

Çanakkale'de yan dairede yapılan böcek ilaçlaması nedeniyle zehirlendiği iddia edilen Yusuf Talha Çanlı (9) hayatını kaybetti, annesi Sevda Çanlı'nın yoğun bakımdaki tedavi görüyor.

Yine bir ilaçlama faciası! Küçük çocuk hayatını kaybetti, anne yaşam mücadelesi veriyor 1

BABA EVE GELİNCE ANNE VE OĞLUNU BAYGIN BULDU

Olay, dün akşam saatlerinde Barbaros Mahallesi Şehit Gürol Caddesi Derya Apartmanı’ndaki bir dairede meydana geldi. Akşam eve gelen baba Uğur Çanlı (41), eşi Sevda ve oğlu Yusuf Talha Çanlı’yı baygın halde buldu.

Bunun üzerine baba Çanlı, eşi ve çocuğunu otomobiliyle Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Anne ve çocuğuna burada yapılan müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi.

Yine bir ilaçlama faciası! Küçük çocuk hayatını kaybetti, anne yaşam mücadelesi veriyor 2

ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Burada yapılan kontrollerde, anne ve çocuğunun zehirlendiği tespit edildi. Durumu ağırlaşan Yusuf, ambulans helikopterle İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yusuf, hayatını kaybetti.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Anne ve oğlunun yan dairede yapılan böcek ilacından zehirlendiği iddia edilirken, olayla ilgili ev sahibi Z.B. ile ilaçlama yapan firma yetkilisi Ö.E. gözaltına alındı.

Yine bir ilaçlama faciası! Küçük çocuk hayatını kaybetti, anne yaşam mücadelesi veriyor 3
Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale böcek ilacı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 9 yorum
Allah yardimciniz olsun ne uzucu bir haber, anne bu aciya dayanirmi uyansa bile rabbim yardimcisi olsun... Baba yada elbet butun aileye , bu kacinci olay yazik gunah
Bilinçsizlik,cahillik,eğitimsizliğin sonu Can kaybı.Sabırlar dilerim Babaya
😢😢😢
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