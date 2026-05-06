Yanak şişliği ve şiddetli ağrının nedeni tükürük bezi taşı çıktı!

Yemek yerken yanağınızda şişlik oluşuyorsa nedeni tükürük bezi taşı olabilir. Özellikle yemek sonrası artan ağrı ve şişliklerle kendini gösteren bu hastalık, tedavi edilmediğinde yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebiliyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanları Doç. Dr. Gökhan Altın ve Doç. Dr. Necdet Özçelik modern kapalı cerrahi yöntemlerle bu taşların organ korunarak çıkarılabildiğini vurguladı. Bu yöntemle tedavi edilen 47 yaşındaki Zekeriya Aydın sağlığına kavuştu.

“4 TAŞ TESPİT ETTİK, KIRARAK ÇIKARDIK”

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Altın, hastanın uzun süredir özellikle yemeklerden sonra artan yanak şişliği şikayetiyle başvurduğunu belirterek, “Hastamızın 4-5 ay boyunca geçmeyen bir şişliği vardı ve yemek sonrası dayanılmaz ağrılar yaşıyordu. Muayenede kanal ağzında iltihaplı akıntı gördük. Yaptığımız ultrason ve tomografi incelemelerinde, arka arkaya dizilmiş dört adet tükürük bezi taşı tespit ettik” dedi. Öncelikle enfeksiyonu kontrol altına almak için antibiyotik tedavisi uyguladıklarını ifade eden Altın, “İltihabı toparladıktan sonra sialendoskopi ameliyatını planladık” diye konuştu.

DAMAR VE SİNİRE ZARAR VERİLMİYOR

Doç. Dr. Altın, ameliyatın hastaya özel olarak uzun sürdüğünü vurgulayarak, “Taşlar büyük olduğu için doğrudan çıkarılamadı, bu nedenle kırarak parça parça çıkardık. Operasyon yaklaşık 4,5-5 saat sürdü. Ameliyat sonrası kanal içine silikon stent yerleştirdik ve bir hafta sonra çıkardık. Hastamız şu anda oldukça memnun” ifadelerini kullandı. Hastalığın daha çok orta ve ileri yaş grubunda görüldüğünü belirten Doç. Dr. Altın, “Eskiden bu ameliyatlar boyundan kesiyle yapılırken, artık ağız içinden girilerek, önemli damar ve sinir yapılarına zarar vermeden daha konforlu bir şekilde gerçekleştirilebiliyor” dedi.

KAPALI YÖNTEMLE ORGAN KORUNARAK TEDAVİ MÜMKÜN

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Necdet Özçelik, hastanın yemeklerle birlikte artan yanak şişliği şikayetiyle başvurduğunu belirterek, “Yaptığımız tetkikler ve tomografi sonucunda tükürük bezinde taş tespit ettik. Eskiden bu tür durumlarda bezin tamamen alınması gerekirdi. Ancak günümüzde sialendoskopi yöntemiyle kanal içinden ilerleyerek taşa ulaşıp lazer ya da pnömatik yöntemlerle parçalayarak çıkarabiliyoruz. Böylece organı koruyarak hastayı sağlığına kavuşturuyoruz” dedi. Taş oluşumunun kesin nedeninin net olmadığını ifade eden Doç. Dr. Özçelik, “Ağız hijyeninin etkili olduğu düşünülse de bu durum her zaman belirleyici değil” diye konuştu. Ameliyat sonrası sürece de değinen Doç. Dr. Özçelik, “İşlem sonrası kanal içine yaklaşık 1 mm çapında silikon bir tüp yerleştiriyoruz. Bu tüp 7-10 gün kadar kalıyor ve sonrasında ya kendiliğinden düşüyor ya da biz alıyoruz” ifadelerini kullandı.

“YEMEK SONRASI DAYANILMAZ AĞRILAR YAŞIYORDUM”

47 yaşındaki Zekeriya Aydın, yaşadığı süreci “Tükürük bezlerimde taş vardı ve özellikle yemeklerden sonra yüzüm inanılmaz derecede şişiyordu. Öyle ki kulak mememi göremeyecek hale geliyordum. Ağrılarım çok şiddetliydi, kafamı bile rahatça hareket ettiremiyordum. Sanki o bölgede yumruk gibi bir baskı vardı. Tavsiye üzerine Gökhan Hocam’a geldim. Allah razı olsun, beni büyük bir sıkıntıdan kurtardı. Sayesinde şifa buldum” sözleriyle anlattı.