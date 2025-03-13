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Yanaktan öpmek orucu bozar mı? Oruçluyken yanaktan öpülür mü, oruca zarar verir mi?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
13.03.2025 21:17
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İnsanlar birbirlerine karşı duydukları sevgiyi çeşitli davranışlarda bulunarak göstermektedir. Bu davranışlardan biri sevdiği insanı yanaktan öpmektir. Bu öpme konusu özellikle oruç zamanında birçok kişinin aklına takılan konular arasında bulunmaktadır. Oruçlu olan bir kişi eşini ya da sevgilisini yanaktan öptüğünde orucunun riske gireceği kaygısını yaşayabilmektedir. Peki, yanaktan öpmek orucu bozar mı, oruçluyken yanaktan öpülür mü ve oruca zarar verir mi?

Yanaktan öpmek orucu bozar mı? Oruçluyken yanaktan öpülür mü, oruca zarar verir mi?

Ramazan ayı geldiğinde oruç tutan birçok insan bazı davranışları yaptığında orucunun bozulmuş olmasından şüphe edebilir. Şüphe duyulan bu davranışlar arasında sevdiği insanı yanaklarından öpme davranışı da bulunmaktadır. Bu noktada oruçlu olan kişiler “Sevgiliyi yanaktan öpmek orucu bozar mı?” konusunu araştırmak ve bu konuyu netleştirmek isteyebilir. Bu tür konularla alakalı en güncel ve en doğru bilgiler diyanet işleri tarafından verilmektedir.

Yanaktan öpmek orucu bozar mı?

Bir insanı yanaklarından öpmek, sevgiyi göstermenin en malum yollarından biridir. İnsan karısını, kocasını veya sevgilisini yanaktan öpebilir ve bu hareketle sevgisini karşısındaki insana daha derin hissettirebilir. Ramazan ayı geldiğinde ve oruç tutma ibadeti yerine getirileceği zaman bazı kimseler yanaktan öpmenin orucu bozacağı düşüncesine yoğunlaşabilir. Genel olarak bu tür konularda Diyanet İşleri sayfası ziyaret edilmekte ve en doğru bilgilere erişim sağlanmaktadır.

Oruçluyken yanaktan öpmek Diyanet tarafından açıklanan bilgilere göre orucu bozan ana davranışlar arasında bulunmamaktadır.

Oruçluyken yanaktan öpülür mü?

Oruç tutmak isteyen ve bu ibadeti yerine getirmek isteyen birçok insan oruç tuttuğu sürede sevdiği insanla yakından ilgilenmek ve onu öpmek isteyebilir. Sevgiyi dile getirmenin en güzel hareketlerinden biri karşındaki insanı öpmektir. Yanaktan öpmek orucu bozar mı Diyanet açısından da ele alınan kritik konulardan biridir. Bir insanın sevgilisini yanaktan öpmesi durumunda oruç bozulmamaktadır. Fakat bu öpüşme hali cinselliği çağrıştırırsa ve kişilerde herhangi bir cinsel açıdan boşalma söz konusu olursa, bu durumda orucun bozulma olasılığı çok yüksektir.

Yanaktan öpmek oruca zarar verir mi?

Yanaktan öpmek cinsellik yönünden uyarıcı bir seviyede olmadıkça oruca zarar vermemektedir. Buradaki temel nokta öpüşme esnasında cinsel bir uyarılmanın olup olmadığıdır. Eğer böyle bir durum ortaya çıkarsa oruç tutan kişinin orucu zarar görebilir ve kişi bu hadiseden kaynaklı bozulan orucunu kaza etmek zorunda kalabilir. Fakat herhangi bir cinsel uyarım olmazsa ve sevgililer birbirlerini yanaktan öpüp sarılırsa bu durumda tutulan oruç kabul olur.

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Anahtar Kelimeler:
Oruç Ramazan
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