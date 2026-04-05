Yanan elektrik kablosu korkuttu

Yangın, gece saat 23.00 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi 1675. Sokak’ta bulunan 3 katlı bir apartmanın altındaki garajda çıktı. Edinilen bilgiye göre, garajdan dumanların çıktığını fark eden bina sakinleri durumu hemen 112 Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Garajda bulunan motosikletler ve eşyalar itfaiyenin erken müdahalesi sayesinde yanmaktan kurtarıldı.

Yangının şase yapan elektrik kablosunun tutuşması sonucu çıktığı belirlendi.



