Yanan evdeki 7 kişilik aileyi itfaiye kurtardı

Hatay’da alevlere teslim olan müstakil evdeki 5’i çocuk 7 kişilik aile itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi’ndeki 2 katlı müstakil evin giriş katında yangın çıktı. Alevlerin sardığı evdeki yangını fark eden komşular durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, evin ikinci katında yaşayan 5’i çocuk 7 kişiyi kurtardı. Yangında çocukları kucaklarında taşıyan itfaiye ekipleri takdir toplarken vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilsi. Evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

Yanan evdeki 7 kişilik aileyi itfaiye kurtardı 1

Yanan evdeki 7 kişilik aileyi itfaiye kurtardı 2

Yanan evdeki 7 kişilik aileyi itfaiye kurtardı 3

