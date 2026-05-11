Yanan kamyonete ilk müdahaleyi beton mikseri yaptı

Olay, çevreyolunun Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kasasında çeşitli mobilya parçaları bulunan tüp kamyoneti seyir halindeyken bir anda alev aldı. Yangın sırasında alev alan mobilya parçalarının bir kısmı yola savruldu. O esnada tesadüfen aynı istikamette ilerleyen bir beton mikserinin sürücüsü, aracı yol kenarına çekerek alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yerinde müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Öte yandan kamyonette yangın esnasında tüp bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçti.

