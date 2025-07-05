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Yanan TIR'dan cesedi çıkarılmıştı: Öldürülüp başı kesilmiş! "İleri geri konuştu, ben de öldürdüm"

Konya'nın Karapınar ilçesinde yanan TIR'da cesedi bulunan şoför Özcan Karakaya'nın, meslektaşı Şakir T. tarafından tabancayla başından vurularak öldürüp, kafasının kesildiği, ardından kaza gibi göstermek için aracı ateşe verildiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan Şakir T., ilk ifadesinde, "Kız kardeşim hakkında ileri, geri kötü konuşma yaptı. Ben de öldürdüm" dedi.

Yanan TIR'dan cesedi çıkarılmıştı: Öldürülüp başı kesilmiş! "İleri geri konuştu, ben de öldürdüm"
Çiğdem Sevinç

Olay, dün saat 04.30 sıralarında Karapınar-Konya kara yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Şarampolde devrilen ve yandığı belirlenen TIR'ın kabin bölümünde şoför Özcan Karakaya'nın cesedi bulundu. Özcan Karakaya'nın cansız bedeni, otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Karakaya'nın yapılan otopsisinde; yangından önce başından tabancayla ateş edilip, öldürüldüğü ve kafasının kesildiği belirlendi.

Yanan TIR dan cesedi çıkarılmıştı: Öldürülüp başı kesilmiş! "İleri geri konuştu, ben de öldürdüm" 1

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri de olay ile ilgili çalışma başlattı. Konya'nın Cihanbeyli ilçesi Karabağ Mahallesi'nde oturan Özcan Karakaya'nın TIR ile aynı mahallede oturan meslektaşı Şakir T.'yi yanına alıp, Kayseri'ye gittikleri, oradan aldıkları hurda malzeme ile tekrar Konya'ya dönmek üzere olduklarını belirledi. Ekipler, Şakir T.'yi şüphe üzerine Karabağ Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Yanan TIR dan cesedi çıkarılmıştı: Öldürülüp başı kesilmiş! "İleri geri konuştu, ben de öldürdüm" 2

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Suçunu itiraf eden Şakir T., ilk ifadesinde, "Özcan Karakaya ile meslektaşız. Kayseri'den aldığımız hurda malzeme yüküyle Konya'ya dönüyorduk. Kız kardeşim hakkında ileri, geri kötü konuşma yaptı. Ben de namus meselesi olduğu için öldürdüm. Kaza süsü vermek içinde TIR'a ateşe verip, Cihanbeyli'ye kaçtım" dedi.

Yanan TIR dan cesedi çıkarılmıştı: Öldürülüp başı kesilmiş! "İleri geri konuştu, ben de öldürdüm" 3

Sağlık kontrolünün ardından Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Şakir T., işlemleri sonrası bugün adliyeye sevk edildi.

Yanan TIR dan cesedi çıkarılmıştı: Öldürülüp başı kesilmiş! "İleri geri konuştu, ben de öldürdüm" 4

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Konya Tır
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