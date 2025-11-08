Yangın anı ortaya çıktı! 6 kişi yaşamını yitirmişti, alevlerin arasından yarı çıplak çıkıp geldi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan parfüm imalathanesinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken ekipler yangına müdahale etti. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İÇERİ GİREN EKİPLER CANSIZ BEDENLERLE KARŞILAŞTI

Söz konusu yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İtfaiyeciler, yangını söndürdükten sonra içeriye girerken, 6 kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Yaralı 4 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

ALEVLERİN ARASINDAN ÇIKTI

Olay sonrası bölgede gelen görüntülerde bir kişinin yarı çıplak halde alevlerin arasından çıkıp geldiği görüldü.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Kocaeli Valiliği tarafından yangınla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi: Dilovası ilçemizde Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir kozmetik fabrikasında bugün saat 09.05'te yangın meydana gelmiştir. Olay mahallinde AFAD, Emniyet, Sağlık ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürülmüş olup, soğutma çalışmaları ve incelemeler devam etmektedir. Meydana gelen yangında 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve 4 vatandaşımız da yaralanmıştır."