Yangın battaniyesi nedir? Yangın battaniyesi ne işe yarar, nasıl kullanılır? Yangın battaniyesi ölçüleri ve kullanımı

Duman dedektörleri, yangın tüpleri, tüm şartlara uygun olarak yerleştirilmiş olan yangın merdivenleri gibi fiziksel önlemlerle acil durumlarda sakinliği koruyarak kalabalık binaları boşaltabilmek ve bu sayede can kaybının önüne geçebilmek mümkün olur. Yangın battaniyesi de bu tür durumlarda hayati önem taşır.

Yangın battaniyesi nedir?

Yangını oksijensiz bırakarak söndürme amacı ile kullanılan ve üretilen özel bir battaniye türü vardır. Bu battaniyeye yangın battaniyesi adı verilir. Özel malzemeler ile üretilmiş olan bu battaniyenin alev geciktirici özelliği bulunur.

Cam elyaf, kevlar ve alev geciktirme özelliği olan malzemelerden yapılan yangın battaniyesi yangını boğarak söndürme prensibi doğrultusunda çalışır. Küçük yangınlarda ilk müdahale aracı olarak da kullanılır. Evlerde, işyerlerinde binalarda ve araçlarda da mutlaka bulundurulması gerekir.

Yangın battaniyesi ne işe yarar, nasıl kullanılır?

Yangın battaniyesi ölçüleri ve kullanımı belli standartlar doğrultusunda belirlenmiştir. Kullanım alanlarına göre farklı boyutlarda ve ölçülerde üretilen yangın battaniyelerinin özellikleri şu şekildedir:

100cm x 100cm: Küçük mutfak yangınları için

120cm x 120 cm: Ev ve işyeri kullanımı için

150cm x180cm: Büyük yüzeyleri kaplamak ve yanan giysileri söndürmek için kullanılır.

180cm x 200cm: Endüstriyel kullanım ve büyük yangınlar içindir.

Mutfaklarda, araçlarda, okullarda, kafelerde ve lokantalarda, endüstriyel tesislerde, atölyelerde bulundurulması zorunlu ve gerekli olan yangın battaniyeleri boyutlarına göre uygun alanlarda kullanılır. Kullanım biçimleri ve amaçları da çeşitlilik gösterir. Örnek olarak: