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Yangın bölgesinde canlıların tahliyesi için seferber oldular

Antalya'nın Kaş ilçesindeki orman yangınına müdahale eden ekipler, vatandaşların yanı sıra diğer canlıların da tahliyesini gerçekleştirdi. Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yangının enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı.

Yangın bölgesinde canlıların tahliyesi için seferber oldular

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devam eden orman yangını, rüzgârın etkisiyle meydana gelen spot atmalar sonucu Antalya'nın Kaş ilçesi Palamut Mahallesi istikametine sıçradı.

Yangın bölgesinde canlıların tahliyesi için seferber oldular 1

YANGIN BÖLGESİNDEKİ CANLILAR İÇİN SEFERBERLİK

Patara Mahallesi'nde de çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı, 6 helikopter, 4 uçak, 10 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ile 80 teknik personel ve yangın işçisinin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler ve vatandaşlar tarafından müdahale ediliyor.

Yangın bölgesinde canlıların tahliyesi için seferber oldular 2

"YANGININ ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ"

Vatandaşların ve arama kurtarma ekiplerinin yangını söndürme ve tahliye çalışmaları cep telefonu kameralarına yansıdı. Yangın bölgesinde risk altındaki alanlarda tahliye çalışmaları devam ederken, MAKSAT Arama Kurtarma Derneği’ne bağlı ekiplerin yangın bölgesinden kurtardığı koyunlar ve bir kaplumbağa dikkat çekti.

Yangın bölgesinde canlıların tahliyesi için seferber oldular 3

Alevlerin arasından kurtarılan koyun ve kaplumbağaya ekipler tarafından su verildi. Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yangının enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya orman yangını
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