Yangın bölgesinde ilk fidanlar toprakla buluştu

Bilecik’te Haziran ayında büyük orman yangınlarının çıktığı Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde ilk fidanlar toprakla buluştu.

Bilecik’te Haziran ayında meydana gelen orman yangınlarında 2 ilçeye bağlı 3 köyde toplam 128 yapıda yer alan 150 bağımsız bölümün değerlendirildiği belirtildi. Bu incelemeler sonucunda 23’ü konut, 1’i cami olmak üzere toplam 47 bağımsız birimin yıkıldığı tespit edilmişti. Bu bölgede yüzde 60’lık orman kaybı yaşanırken, Osmaneli’nde yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Filibe-Rodop Belediye Başkanı Pavel Mihaylov, Bulgar-Türk İş Adamları Derneği ve beraberindeki heyet üyeleri yanan bölgede fidan dikti. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nın da katıldığı programda yanan alanlarda ilk fidanlar toprakla buluştu. Doğanın ve ormanın korunmasına yönelik mesajların verildiği programda yanan bölgelerin Orman Genel Müdürlüğü tarafından ağaçlandırılacağı müjdesi verildi.

Filipe-Rodop Belediye Başkanı Pavel Mihaylov ise yaptığı konuşmada, "Bilecik programımızın en güzel işini yapmanın mutluluğunu yaşadık" ifadelerini kullanarak, "Bazen doğa insanlardan daha güçlü olabiliyor. Bu doğal afetler, Türkiye’de Bulgaristan’da da oldu ve tüm dünyada oluyor. Birkaç fidan dikmekle problem çözülmeyecek ama biz yöneticiler bunun için örnek olmalıyız. Bu ziyaretimizin son durağı ama çok önemli. Bu dikilen fidanlar doğaya ve insanlara güzellik ve temiz hava sağlayacak" dedi.

