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'Yangın' paylaşımı sonrası YRP'li belediye meclis üyesi Halil Gül gözaltına alındı

Sakarya'nın Geyve Belediyesi’nin Yeniden Refah Partili Meclis Üyesi Halil Gül hakkında kentte süren yangınlara ilişkin yaptığı paylaşım nedeniyle 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatıldı. Gül, polis tarafından gözaltına alındı.

'Yangın' paylaşımı sonrası YRP'li belediye meclis üyesi Halil Gül gözaltına alındı

Geyve’de 20 Temmuz’da çıkan ve Bilecik'in Osmaneli ilçesine sıçrayan orman yangını bazı noktalarda devam ederken, Yeniden Refah Partili Meclis Üyesi Halil Gül, sosyal medya hesabından, "Geyve’nin her bölgesinde yangın çıkıyor ve artık hükümet tarafından bilinçli bir şekilde yakıldığı aşikar. İklim Kanunu'nu Meclis’ten geçirdiler, gizli maddelerini hayata geçiriyorlar" ifadelerini içeren paylaşım yaptı.

Paylaşımın ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Halil Gül, gözaltına alındı. Gül’ün paylaşımını daha sonra, "Bu yangınlar bilinçli değilse ben bir şey bilmiyorum. Aynı anda nasıl olabilir? İklim Kanunu hayata geçiriliyor. Yakanların Allah belasını versin" şeklinde güncellediği görüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Yeniden Refah Partisi
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