HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Yangın şehidi Eyüp Dereli'nin yeni görüntüleri... Kur'an-ı Kerim okuduğu anlar ortaya çıktı!

İçerik devam ediyor

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ettiği sırada hayatını kaybeden Eyüp Dereli'nin sahadaki görüntüleri yürekleri sızlatmıştı. Dereli'nin yangından bir süre önce ormanda dua ettiği anlar ortaya çıktı. O anlarda Dereli'nin 'Amenerrasulü' duasını okuduğu dikkatlerden kaçmadı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kırka mahallesi'nde başlayan orman yangınına müdahale ettiği sırada alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden orman işçisi Eyüp Dereli'nin ormanda çalışma yaparken görüntüleri ortaya çıkmıştı. Şimdi de Dereli'nin ormanda yangından bir ay önce bir molada çekildiği görüntüler ortaya çıktı. İşte o duygusal anlar!

Yangın şehidi Eyüp Dereli nin yeni görüntüleri... Kur an-ı Kerim okuduğu anlar ortaya çıktı! 1

10 ARKADAŞIYLA BİRLİKTE ŞEHİT OLMUŞTU

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında dozer operatörü Eyüp Dereli, 10 arkadaşı ile birlikte alevlerin içinde kalarak şehit olmuştu. Dereli, önceki gün Eskişehir'de kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında defnedilmişti.

Yangın şehidi Eyüp Dereli nin yeni görüntüleri... Kur an-ı Kerim okuduğu anlar ortaya çıktı! 2

KUR'AN-I KERİM'DEKİ 'AMENERRASULÜ' DUASINI OKUDUĞU ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Orman şehidi Eyüp Dereli'nin, arkadaşları tarafından önceden çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Çok sevdiği ormanda iş makinelerinin arasında yürüdüğü görüntülerde görünen şehit Dereli'nin, Kur'an-ı Kerim'deki Bakara Suresi'nin son iki Ayet-i Kerimesi olan 'Amenerrasulü'yü okuduğu görülüyor.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Lüks villalara yakın noktada çıkan yangın korkuttuLüks villalara yakın noktada çıkan yangın korkuttu
Kartalkaya faciasında acı görüntüler ortaya çıktı! Camdan atlayanlar, çarşafa tutunanlar...Kartalkaya faciasında acı görüntüler ortaya çıktı! Camdan atlayanlar, çarşafa tutunanlar...

Anahtar Kelimeler:
yangın Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aziz Yıldırım'dan kongrede olay sözler! "612 milyon Euro borç bıraktıysam şerefsizim!"

Aziz Yıldırım'dan kongrede olay sözler! "612 milyon Euro borç bıraktıysam şerefsizim!"

Aziz Yıldırım: "Ne devlet dinlerim ne polis dinlerim!"

Aziz Yıldırım: "Ne devlet dinlerim ne polis dinlerim!"

MHRS'de yeni dönem: Randevu alırken dikkat! Resmen başladı

MHRS'de yeni dönem: Randevu alırken dikkat! Resmen başladı

Alanya o skandalla çalkalanıyor! Ünlü doktor ve hemşirenin uygunsuz görüntüleri yayınlandı

Alanya o skandalla çalkalanıyor! Ünlü doktor ve hemşirenin uygunsuz görüntüleri yayınlandı

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! 'O fayda 7 büyüklüğünde deprem olacak mı?' sorusu yanıt buldu

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! 'O fayda 7 büyüklüğünde deprem olacak mı?' sorusu yanıt buldu

Tatil cennetinde su kesintileri! Her gün 7 saat su yok, uygulama gece başladı

Tatil cennetinde su kesintileri! Her gün 7 saat su yok, uygulama gece başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.