Yangın şehidi Eyüp Dereli'nin yeni görüntüleri... Kur'an-ı Kerim okuduğu anlar ortaya çıktı!

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kırka mahallesi'nde başlayan orman yangınına müdahale ettiği sırada alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden orman işçisi Eyüp Dereli'nin ormanda çalışma yaparken görüntüleri ortaya çıkmıştı. Şimdi de Dereli'nin ormanda yangından bir ay önce bir molada çekildiği görüntüler ortaya çıktı. İşte o duygusal anlar!

10 ARKADAŞIYLA BİRLİKTE ŞEHİT OLMUŞTU

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında dozer operatörü Eyüp Dereli, 10 arkadaşı ile birlikte alevlerin içinde kalarak şehit olmuştu. Dereli, önceki gün Eskişehir'de kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında defnedilmişti.

KUR'AN-I KERİM'DEKİ 'AMENERRASULÜ' DUASINI OKUDUĞU ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Orman şehidi Eyüp Dereli'nin, arkadaşları tarafından önceden çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Çok sevdiği ormanda iş makinelerinin arasında yürüdüğü görüntülerde görünen şehit Dereli'nin, Kur'an-ı Kerim'deki Bakara Suresi'nin son iki Ayet-i Kerimesi olan 'Amenerrasulü'yü okuduğu görülüyor.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır