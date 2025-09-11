HABER

Yangına giden itfaiye aracı şarampole yuvarlandı: 2 itfaiye eri yaralı

Elazığ’da yangına giden itfaiye aracının şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 itfaiye eri yaralandı. Araçta sıkışan yaralılardan birini meslektaşları 1 saatlik çalışma sonucunda kurtardı.

Kaza, Elazığ-Gözeli yolu 22. kilometresi Atayurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yangına takviye olarak giden Akçakiraz beldesine ait C.A. idaresindeki 23 AK 715 plakalı itfaiye aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, 2 itfaiye eri yaralanırken biri araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne ait ekipler sevk edildi. Sıkışan itfaiye eri, meslektaşları tarafından yapılan 1 saatlik çalışma sonucunda araçtan çıkartıldı.

YARALI İKİ İTFAİYE ERİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Sedyelerle taşınarak şarampolden çıkartılan ve sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

