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Yangına zamanında müdahale buğday tarlasını kurtardı

Bursa’nın Mudanya ilçesi Göktepe mevkiinde çıkan yangında yaklaşık 8 dönümlük zeytinlik ve çalılık alan zarar gördü. Alevlerin buğday tarlasına ulaşması son anda engellendi.

Yangına zamanında müdahale buğday tarlasını kurtardı

Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden bölge sakinleri, tarımsal sulamada kullanılan mobil su tankerleriyle ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine bölgeye Bursa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Bursa ve Mudanya itfaiyesi ile Mudanya Arama Kurtarma (MAK) ekipleri sevk edildi. Arazinin engebeli yapısı nedeniyle bazı noktalara itfaiye araçları ulaşamadı.

ALEVLER BUĞDAY TARLASINA ULAŞMADAN ÖNCE KONTROL ALTINA ALINDI

Bu bölgelere traktörlerle taşınan su tankerleri yönlendirilirken, traktörün dahi ulaşamadığı alanlara greyder yardımıyla acil müdahale yolları açıldı. Böylece yangının ilerlediği noktalara ulaşılarak müdahale genişletildi. Yangın, bölgeye yakın konumda bulunan onlarca dönümlük buğday tarlasına ulaşmadan önce kontrol altına alındı. Erken müdahale sayesinde büyük bir faciadan dönüldü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

(İHA)

04 Temmuz 2025
04 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
buğday yangın Bursa
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