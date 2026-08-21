HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yangında 100 dekar tarım arazisi zarar gördü

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine bağlı Gökçealan köyü yakınlarında çıkan anız yangınında yaklaşık 100 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Yangında 100 dekar tarım arazisi zarar gördü

Edinilen bilgilere göre, Gökçealan köyü yakınlarındaki tarım arazilerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı.

Yangında 100 dekar tarım arazisi zarar gördü 1

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevleri fark eden köy sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Sandıklı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevler çevredeki diğer tarım arazilerine ve ekili alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının ardından bölgede soğutma çalışması yapılmaya başlandı. Yangında yaklaşık 100 dekar alanın zarar gördüğü öğrenilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bolu'da tırda başlayıp ağaçlara sıçrayan yangın söndürüldüBolu'da tırda başlayıp ağaçlara sıçrayan yangın söndürüldü
Lapseki’de tarım arazisindeki yangına müdahale devam ediyorLapseki’de tarım arazisindeki yangına müdahale devam ediyor

Anahtar Kelimeler:
yangın afyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tatile gitmişti, hayatı kâbusa döndü! Cinayetten tutuklandı

Tatile gitmişti, hayatı kâbusa döndü! Cinayetten tutuklandı

Kamerun Cumhurbaşkanı Biya 74 gün sonra ülkesine döndü

Kamerun Cumhurbaşkanı Biya 74 gün sonra ülkesine döndü

Trabzonspor turu rövanşa bıraktı!

Trabzonspor turu rövanşa bıraktı!

Afra Saraçoğlu yerine Bergüzar Korel getirildi!

Afra Saraçoğlu yerine Bergüzar Korel getirildi!

DASK'ta yeni dönem Resmi Gazete'de!

DASK'ta yeni dönem Resmi Gazete'de!

Gram altın 7 bin TL barajını aştı! 4 ay sonra bir ilk: Ünlü stratejist 2 yeni hedefi açıkladı

Gram altın 7 bin TL barajını aştı! 4 ay sonra bir ilk: Ünlü stratejist 2 yeni hedefi açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.