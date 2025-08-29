HABER

Yangında ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde konteynerde çıkan yangında yaralanan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Türkoğlu ilçesi Kıllı Mahallesi'nde bulunan bir konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Vatandaşların içeride bir çocuk bulunduğunu belirtmesi üzerine ekipler içeri girdi.

3 YAŞINDAKİ ÇOCUK YANGINDAN AĞIR YARALI KURTARILMIŞTI

Ekipler, 3 yaşındaki Muhammed Ali Yıldız'ı ağır yaralı olarak dışarı çıkardı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan çocuk, olaydan bir gün sonra hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

29 Ağustos 2025
29 Ağustos 2025

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
yangın Kahramanmaraş
