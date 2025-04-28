Yangında hasar alıp yıkılan ev imece usulü yapılmaya başlandı

Alınan bilgiye göre, İlçeye bağlı İslam Mahallesinde 31 Aralık'ta çıkan yangında Karakülah ailesine ait ev yandı. Yangın da tüm eşyalar kullanılamaz hale gelirken, hasar alan evde yıkıldı. Ailenin maddi durumunun iyi olmaması üzerine Feke'de yaşayan inşaat ustaları ve mahalle halkı bir araya geldi.

Biraya gelenler imece usulüyle evin temelini atarak yapımına başladı.

Geçen yılın son gününde evi yandığını anlatan Tolga Karakülah, "Hatıralarımız hep kaybolmuştu. İmece usulü başladığımız evimizin temelini attık. Bu süreçte vesile olan, destek veren tüm hayırseverlere teşekkür ederiz" dedi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır