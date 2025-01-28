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  4. Yangında hayatını kaybedenlerle dalga geçmişti! Gözaltına alınan o şüpheli tutuklandı

Yangında hayatını kaybedenlerle dalga geçmişti! Gözaltına alınan o şüpheli tutuklandı

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
28.01.2025 18:19
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Bolu Kartalkaya'da vefat eden vatandaşların aziz hatıralarına, sosyal medya üzerinden saygısızlık eden, yakınlarına çirkin ve ahlak dışı sözler sarf eden site yöneticisi F. A. tutuklandı.

Yangında hayatını kaybedenlerle dalga geçmişti! Gözaltına alınan o şüpheli tutuklandı

Kartalkaya'daki otel yangınında vefat edenlere bir sosyal medya platformu üzerinden "çirkin ve ahlak dışı sözler sarf ettiği", onlara ve yakınlarına ait kişisel verileri hukuka aykırı şekilde paylaştığı ve yakınlarını arayarak acı durumlarını istismar ettiği gerekçesiyle Nevşehir'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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Grand Kartal Otel'deki yangında yaşamını yitirenlere yönelik eylemleri nedeniyle gözaltına alınan F.A'nın (20) Nevşehir Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Nevşehir Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen F.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Şüpheli F.A'nın, yangında vefat edenler ve yakınlarına ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde paylaşıldığı sosyal medya platformundaki grubun yöneticisi olduğu öğrenildi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Kartalkaya'daki otel yangınında vefat edenlere bir sosyal medya platformu üzerinden "çirkin ve ahlak dışı sözler sarf eden", onlara ve yakınlarına ait kişisel verileri hukuka aykırı şekilde paylaşan ve yakınlarını arayarak acı durumlarını istismar ettikleri öne sürülen kişilerden Aksaray'da ikamet eden B.M.D. (21), Nevşehir'de ikamet eden F.A. ve Bitlis'te ikamet eden D.D'nin (19) gözaltına alındığını duyurmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Bolu Grand Kartal Otel
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Okuyucu Yorumları 11 yorum
nasıl bir ortamda yetişiyor bu pislikler anlamadım hadi okulda ögrenmediniz ailenizdemi size birşey ögretmedi arkadaş aklım mantıgım almıyor bunlar gibi insanlık dışı mahlukatların toplumdan temizlenmesi gerektigini düşünüyorum bunlardan vatana milletine ailesine bir hayırları olmaz malesef
hep diyorum dipsiz bir kuyu kazacaksın böyle faydasızları içine atacaksın. hapiste beslemeye bile gerek yok
İt bu başka bir sey değil.
yarin serbest
iyi ezberlemişinjz bu lafı yarin serbest diye
@siryus_2024 kolonya cumhuriyeti degil burasi
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