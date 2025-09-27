HABER

Yangında ölen nene ve torun yan yana toprağa verildi

Mersin’in Tarsus ilçesinde alev alev yanan evde hayatını kaybeden nene ile engelli olan torunun cenazesi yan yana toprağa verildi.

Yangın, gece 02.00 sıralarında ilçeye bağlı kırsalda bulunan Böğrüeğri Mahallesi’ndeki tek katlı müstakil bir evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, evde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin haber vermesiyle bölgeye ambulans, orman, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Evde yapılan incelemede 66 yaşındaki Ümmügülsüm ile engelli olduğu öğrenilen torunu 19 yaşındaki Hamdican Doğan’ın cansız bedenleri bulundu. Nene ve torununun cenazeleri Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Adli Tıp'ta yapılan otopsi sonrasında nene ve torunun cenazesi tekrar mahalleye getirildi. Böğrüeğri Mezarlığı karşısındaki meydanda kılınan cenaze namazının ardından nene ve torunun naaşı gözyaşları arasında toprağa verildi.

YANGIN ELEKTRİK KONTAĞINDAN YANGININ ÇIKTI

Yangında kardeşi ve yeğenini kaybeden Fazıl Doğan, gece 02.00 sıralarında haber alıp geldiklerinde alevlerle karşılaştıklarını anlattı. Elektrik kontağından yangının çıktığının değerlendirildiğini ifade eden Doğan, itfaiye ekiplerinin çok mücadele ettiğini ancak ablası ve yeğenini canlı kurtaramadıklarını söyledi.

27 Eylül 2025
