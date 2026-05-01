Yangında ölen yaşlı kadın son yolculuğuna uğurlandı

Aksaray’da yalnız yaşadığı evinin mutfağındaki ocakta çıkan yangını söndürmek isterken kıyafetlerinin tutuşmasıyla çıkan yangında hayatını kaybeden yaşlı kadın son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Küçükbölcek Mahallesi 2617 Sokak’ta bulunan Altınsoy Apartmanı’nın 4. katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 91 yaşındaki Meryem Altınsoy’un mutfağındaki ocağında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmek isteyen yaşlı kadın kıyafetinin tutuşmasıyla çıkan yangında hayatını kaybetti. Yaşlı kadın bugün Somuncu Baba Külliyesi ve Kültür Merkezinde kılınan cenaze namazının ardından Ervah Kabristanlığında defnedildi.

Cenaze namazına il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yangında ölen yaşlı kadın son yolculuğuna uğurlandı 1
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Afyonkarahisar'da otomobil ile kamyonet çarpıştı! 6 yaralıAfyonkarahisar'da otomobil ile kamyonet çarpıştı! 6 yaralı
Antalya'da sıcak hava etkili olduAntalya'da sıcak hava etkili oldu

En Çok Okunan Haberler
Yolcu otobüsü kaza yaptı: 3 ölü, 31 yaralı var

Yolcu otobüsü kaza yaptı: 3 ölü, 31 yaralı var

Necati Arabacı örgütüne 1200 polisle dev operasyon! 780 milyon liraya el konuldu

Necati Arabacı örgütüne 1200 polisle dev operasyon! 780 milyon liraya el konuldu

Real Madrid'de Jose Mourinho depremi! Arda Güler dahil isyan etti

Real Madrid'de Jose Mourinho depremi! Arda Güler dahil isyan etti

Fas Sultanı ile benzerliği konuşuldu! Espriyi patlattı

Fas Sultanı ile benzerliği konuşuldu! Espriyi patlattı

Vatandaşlar dikkat! Telefonlara gelen mesajlarla ilgili KGM'den açıklama

Vatandaşlar dikkat! Telefonlara gelen mesajlarla ilgili KGM'den açıklama

Kapı önüne bırakılıyor: Bedeli ağır 'İcra ve para cezası'

Kapı önüne bırakılıyor: Bedeli ağır 'İcra ve para cezası'

