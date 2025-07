Yangından etkilenen Otokent, enkaz halde yardım bekliyor

İzmir'in Buca ilçesinde yaklaşık iki hafta önce bir şahsın evini kundaklamasıyla çıkan yangın, ormanlık alana sıçrayarak büyük bir felakete dönüştü. Alevlerin yayılmasıyla birlikte 6. Sanayi Sitesi'nde bulunan Otokent Galericiler Sitesi de yangından etkilendi. Yangında, Otokent'te beyaz eşya deposu olarak kullanılan bir binada büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, yaklaşık 25 araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının üzerinden yaklaşık üç hafta geçmesine rağmen, çıkan enkaz olduğu gibi duruyor. Otokent esnafı, yetkililerin ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin olay sonrası herhangi bir müdahalede bulunmadığını belirterek, yanan araçların ve terk edilen beyaz eşya deposunun bir an önce temizlenmesini talep etti. Olayın yaşandığını günü anlatan İZOKOM Oto Borsa Denetim ve Yönetim Başkanı Mehmet Ekin, "Burada orman yanınca, ateş karşı taraftan sıçrayarak buradaki binaya ulaştı. Binaların dış cephe kaplamaları yanınca, arabalar da tutuştu. Gördüğünüz gibi her yer yandı. Sonrasında herkes can derdine, mal derdine düştü, bir koşuşturmaca başladı. Biz de kendi canımızı kurtarmaya çalıştık. Daha sonra burası olduğu gibi kaldı. Hiçbir destek sağlanmadı. Biz de öylece bekliyoruz. Hiçbir belediye gelip buraya bir süpürge bile vurmadı. Her şeyi kendi imkanlarımızla yaptık" dedi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır