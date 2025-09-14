HABER

Yangını söndürürken dehşeti yaşadılar! Tüp bomba gibi patladı... İşte o anlar

Amasya’nın Suluova ilçesinde bir evde çıkan yangında tüpün bomba gibi patladığı anlar kameraya yansıdı. Alevlere müdahale eden vatandaşlar büyük tehlike atlattı.

Yangını söndürürken dehşeti yaşadılar! Tüp bomba gibi patladı... İşte o anlar

Edinilen bilgiye göre, Suluova ilçesine bağlı Kuzalan köyü yakınlarında Süleyman Temiz’e ait ahşap evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. O sırada yoldan geçerken yükselen alevleri gören vatandaşlar, yangın tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı.

Yangını söndürürken dehşeti yaşadılar! Tüp bomba gibi patladı... İşte o anlar 1

EVDEKİ TÜP PATLADI, FACİADAN DÖNÜLDÜ!

Evin içindeki tüp bomba gibi patladı. Alevlere müdahale edenler büyük tehlike atlatırken, korku dolu anlar kameraya yansıdı. İhbar üzerine köye gelen itfaiye ekipleri, alevleri ormana yayılmadan söndürdü.

Yangını söndürürken dehşeti yaşadılar! Tüp bomba gibi patladı... İşte o anlar 2

"İYİ Kİ DE GERİ ÇEKİLMİŞTİK..."

Yangını söndürmeye çalıştıkları sırada tüpün patladığını belirten Orhan Önder, "Alevlerin sıcaklığı nedeniyle geri çekilmiştik. İyiki de geri çekildik. Çünkü hemen ardından tüp patladı. Sonrasında peş peşe patlamalar oldu" diye konuştu.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Yangını söndürürken dehşeti yaşadılar! Tüp bomba gibi patladı... İşte o anlar 3

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
yangın Amasya tüp
