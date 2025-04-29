Yangının altından vahşet çıktı: Her şeyi itiraf edip 'O benim dostumdu' dedi!

Adana’da bir apartman dairesinde çıkan yangında cesedi bulunan 41 yaşındaki Mustafa Özkan’ın cinayet kurban gittiği, katilin ise komşusu olduğu ortaya çıktı. Yakalanıp tutuklanan şüphelinin tabanca ile ensesinden vurarak öldürdüğü komşusunun evini ise delilleri yok etmek için gaz yağı yaktığı öğrenildi.

Tüyler ürperten olay 22 Nisan'da merkez Çukurova ilçesine bağlı 2000 Evler Mahallesi’nde bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 4’üncü katındaki dairede yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, dairenin kapısını kırarak içeri girdi. Yangına müdahale eden ekipler, evde yaptıkları incelemede Mustafa Özkan'ın (41) cansız bedenine ulaştı. Yapılan incelemelerde Özkan’ın tabanca ile ensesinden vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

KATİL KOMŞU ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri apartmandaki güvenlik kameralarını incelediğinde Özkan’ın en son komşusu olan M. M.(33) ile birlikte apartmana girdiğini tespit etti. Tespitler sonrasında polis, şüpheli M.M.'yi gözaltına aldı.

ÇAPRAZ SORGU YAPILDI



VEFAT EDEN MUSTAFA ÖZKAN

Yapılan çapraz sorguda şüpheli cinayeti işlediğini ardından ise delilleri yok etmek için gaz yağı ile evi yaktığını ve daha sonra 9’uncu kattaki dairesine çıktığını itiraf etti.

"O BENİM DOSTUMDU"

Olayda kullandığı tabancanın yerini de polislere gösterip teslim eden şüpheli ifadesinde, "Hiçbir sebep yokken bana sesini yükseltip, tartışma başlattı. Bir anlık öfkeyle belimdeki tabancamı çıkarıp, ateş ettim. O benim dostumdu. Keşke böyle olmasaydı" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan 'Kasten Adam Öldürme' ve Delilleri Yok Etme' suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, olaydan hemen önce ölen Özkan ile katil komşunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır