Yangının yol açtığı tahribat havadan görüntülendi

Bartın’ın Kayadibi Çavuş köyündeki orman yangınında tahribat havadan çekilen görüntülerde net bir şekilde görüldü. Yangın esnasında yürütülen yol açma çalışmalarında ortaya çıkan küp ve dikdörtgen şeklindeki taşlar ise tarihi eser heyecanına neden oldu.

Kayadibi Çavuş köyünde 6 Ağustos Çarşamba günü meydana gelen ve 2 saatte kontrol altına alınan yangında yaklaşık 3 hektar orman alanı, 1,5 hektar tarım alanı hasar gördü. Havadan dron ile çekilen görüntülerde yangının ulaşamadığı ormanlarda yeşil, tarım arazilerinde ise sarı tonları yer alırken, alevlerin geçtiği bölgelerin ise siyah ve gri renge dönüştüğü görüldü. Tahribatın net bir şekilde görüntülendiği bölgede devam eden sıcaklıklar nedeniyle soğutma çalışmaları sürüyor. Yanan bölge ve çevresi ile yakınındaki yerleşim yerinde arazöz ve itfaiye ekipleri tarafından devriye atılırken, çıkabilecek yeni yangınlara karşı tedbir alınıyor.

TERS RÜZGAR VE HIZLI MÜDAHALE FACİAYI ÖNLEDİ

Yangının çıkış anından itibaren etkili olan rüzgarla birlikte yerleşim yerine ve ormanların yoğun olduğu bölgelere doğru ilerleyen alevler, son anda terse dönen rüzgar ile birlikte yön değiştirdi. Yerleşim yerine metreler kala yön değiştiren alevler, tarım arazilerine sıçraması ile de anında müdahale eden ekipler ve vatandaşlar, alevleri kontrol altına almayı başardı. Ormanlık alanda devam eden yangın ise helikopterler tarafından söndürüldü.

YANGIN FELAKETİNDEN SONRA TARİHİ ESER HEYECANI

Ekiplerin hızlı müdahalesi ile büyük faciadan kıl payı kurtulan köylüyü, şimdi de tarihi eser heyecanı sardı. Alevler nedeniyle orman içerisinde açılmak istenen yol çalışmasında toprak altından küp, dikdörtgen şeklinde ve düzgün kesilmiş taşlar gün yüzüne çıktı.
Köy Muhtarı Fuat Kapsız, bölgenin yakınında SİT alanı olduğunu belirterek, "Bunlar yeni yapılar değil. Yangında yol yapılırken, bu bölgeden çıktı. Tarihi eski yapılar olduğunu düşünüyoruz. Zaten karşısı SİT alanı. Bölgede zaten sit alanı var. Müze müdürlüğü inceler mi, tarihi önemi var mı bilemiyorum. Sütun deniyor ama herhangi bir yazı yada ibare görünmüyor’’ diye konuştu. Köylünün ortaya çıkan ve sütun olarak nitelendirdiği taşları, tarihi eser olarak değerlendirmesi üzerine ise bölgede inceleme başlatıldı. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü uzman ekiplerince çekilen fotoğraflar incelenirken, bölgede araştırma başlatıldı.
Taşların tarihi olup olmadığını tespit edecek olan ekipler, hangi dönemde taşların kullanıldığı araştıracak.

