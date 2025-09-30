Yanıcı ve patlayıcı maddelerle markete zarar veren şüpheli tutuklandı

Olay, 23 Eylül'de ilçedeki bir markette meydana geldi. Bir şahısın market önünde patlayıcı ve yanıcı madde attığı ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, güvenlik kamerasına da o anlar yansıdı.Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Göksun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri alış veriş merkezine zarar verilmesi olayı ile ilgili 2 şahsı tespit etti. 52 saatlik kamera kaydının incelenmesiyle kimlikleri belirlenen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

1'İ TUTUKLANDI 1'İ SERBEST BIRAKILDI

Şüpheliler hakkında 'Genel Güvenliği Tehlikeye Sokma ve Mala Zarar Verme' suçundan işlem yapılıp adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri ise yurtdışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

