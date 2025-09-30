HABER

Yanıcı ve patlayıcı maddelerle markete zarar veren şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bir markete yanıcı ve patlayıcı maddeyle zarar veren şüpheli tutuklandı. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri ise yurtdışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Olay, 23 Eylül'de ilçedeki bir markette meydana geldi. Bir şahısın market önünde patlayıcı ve yanıcı madde attığı ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, güvenlik kamerasına da o anlar yansıdı.Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Göksun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri alış veriş merkezine zarar verilmesi olayı ile ilgili 2 şahsı tespit etti. 52 saatlik kamera kaydının incelenmesiyle kimlikleri belirlenen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

1'İ TUTUKLANDI 1'İ SERBEST BIRAKILDI

Şüpheliler hakkında 'Genel Güvenliği Tehlikeye Sokma ve Mala Zarar Verme' suçundan işlem yapılıp adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri ise yurtdışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş market
