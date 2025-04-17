Yanından bile geçilmez! Böceklerin cirit attığı mekanda vatandaşa tatlı sunuyorlardı: Adana'da iğrenç görüntülerin cezası kesildi

Adana'da İlçe Tarım Müdürlüğü ve zabıta ekipleri bir tatlıcıda denetim yaparken işletmenin üretim hanesinde böcekler çıktı. Daha önce uyarıldığı öğrenilen işletmeye 105 bin TL ceza kesti.

BU İLK İKAZ DEĞİLDİ

Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, Kayalıbağ Mahallesi'nde daha önce de ikaz edilen Tatlıcı İkizler ve Döner isimli işletmede denetim gerçekleştirdi.

HİJYENDEN ESER YOKTU

Denetimde işletmede hijyen kurallarının hiçe sayıldığını gören ekipler, tutanak tuttu.

BÖCEKLER GEZİYORDU

İşletmede gıda malzemelerinin sağlıksız ortamda bulunduğu ve üretim hanesinde böcekler olduğu tespit edildi.

FATURASI KESİLDİ

İşletmeye ‘hijyen kurallarına uymamaktan' İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince 105 bin TL ceza uygulandı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır