Yanından bile geçilmez! Böceklerin cirit attığı mekanda vatandaşa tatlı sunuyorlardı: Adana'da iğrenç görüntülerin cezası kesildi

Adana'da İlçe Tarım Müdürlüğü ve zabıta ekipleri bir tatlıcıda denetim yaparken işletmenin üretim hanesinde böcekler çıktı. Daha önce uyarıldığı öğrenilen işletmeye 105 bin TL ceza kesti.
Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, Kayalıbağ Mahallesi'nde daha önce de ikaz edilen Tatlıcı İkizler ve Döner isimli işletmede denetim gerçekleştirdi.
Denetimde işletmede hijyen kurallarının hiçe sayıldığını gören ekipler, tutanak tuttu.
İşletmede gıda malzemelerinin sağlıksız ortamda bulunduğu ve üretim hanesinde böcekler olduğu tespit edildi.
İşletmeye ‘hijyen kurallarına uymamaktan' İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince 105 bin TL ceza uygulandı.
(İHA)
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