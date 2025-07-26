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"Yanıyorum" diye feryat etmişti! Orman yangınında ağır yaralanan işçinin son hali ortaya çıktı

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Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar’a sıçrayan orman yangınında 38 yaşındaki orman işçisi Kader Dereli yaralandı. el, yüz ve bacaklarında 2 ve 3’üncü derece yanıklar oluşan Yanık ünitesinde tedavi gören Dereli'nin son halini eşi Asiye Dereli sosyal medya hesabından paylaştı.

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar’a sıçrayan orman yangınında el, yüz ve bacaklarında 2 ve 3’üncü derece yanıklar oluşan 38 yaşındaki orman işçisi Kader Dereli’nin yanık ünitesinde tedavisi sürüyor.

EŞİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

"Yanıyorum" diye feryat etmişti! Orman yangınında ağır yaralanan işçinin son hali ortaya çıktı 1

Tedavisi süren orman işçisinin eşi Asiye Dereli, bir ameliyat daha geçiren eşinin sargılar içindeki son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

"Yanıyorum" diye feryat etmişti! Orman yangınında ağır yaralanan işçinin son hali ortaya çıktı 2

Seyitgazi ilçesinde çıkıp rüzgarın da etkisiyle Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine sıçrayan yangında Sarıcaova köyünde söndürme çalışmalarında yaralanan Kader Dereli, ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

ÇALIŞMALARA DENİZLİ'DEN KATILMIŞTI

"Yanıyorum" diye feryat etmişti! Orman yangınında ağır yaralanan işçinin son hali ortaya çıktı 3

Çalışmalara Denizli’den gelerek katılan Kader Dereli, el, yüz ve bacaklarında 2 ve 3’üncü derece yanık olduğu tespit edilerek hastaneye kaldırıldı. Tedavisine başlanan Dereli, ameliyat edildi.

"Yanıyorum" diye feryat etmişti! Orman yangınında ağır yaralanan işçinin son hali ortaya çıktı 4

Enfeksiyon riskine karşın Şehir Hastane’nin yanık ünitesinde tutulan Dereli’nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

"Yanıyorum" diye feryat etmişti! Orman yangınında ağır yaralanan işçinin son hali ortaya çıktı 5

Asiye Dereli, bir an olsun yalnız bırakmadığı, hastanenin yanık ünitesinde tedavisi süren eşinin son durumunu gösteren fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Fotoğrafta Kader Dereli’nin yüz, el ve bacaklarının sargılı olduğu görüldü.

(DHA)

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yangın İşçi Eskişehir Afyonkarahisar orman yangını
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