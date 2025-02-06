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  4. Yanlarından geçen araçlara aldırış etmediler! Otoyolda dehşet... Kadını sürükleyip küçük kızı darbettiler

Yanlarından geçen araçlara aldırış etmediler! Otoyolda dehşet... Kadını sürükleyip küçük kızı darbettiler

06.02.2025 12:21
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Adana'da aynı aileden oldukları düşünülen çift, yolun ortasında kavga etmeye başladılar. Arabadan inen kadın yanındakiler tarafından ikna edilemeyince darbedildi. Çift, genç kadını saçından tutarak sürükleyip araca bindirmeye çalıştı. O sırada küçük kız araçtan inip çifte engel olmaya çalıştı. Adam küçük kızı da tokatlayarak darbetti. O anlar kameralara yansıdı.

Yanlarından geçen araçlara aldırış etmediler! Otoyolda dehşet... Kadını sürükleyip küçük kızı darbettiler

Adana'da aynı aileden oldukları düşünülen, kimlikleri belirlenemeyen çift ile kadın, hafif ticari araçta yolculuk yaparken tartışmaya başladı. Sürücüden aracı durdurmasını isteyen kadın araçtan indi.

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SAÇLARINDAN TUTUP SÜRÜKLEYEREK ARACA BİNDİRDİLER

Araca binmeye ikna edemedikleri genç kadını darbeden çift, onu saçlarından sürükleyerek bindirmeye çalıştı.

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ADAM KÜÇÜK ÇOCUĞU DA DARBETTİ

Bu sırada araçtaki kız çocuğu da inerek, çifte engel olmaya çalıştı. Adam, çocuğa tokat attı. Genç kadını araca bindiren çift daha sonra yolculuğa devam etti.

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YAKALANMALARI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yaşananları cep telefonuyla görüntüleyen çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de ihbarda bulundu. Çiftin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Adana otoyol
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