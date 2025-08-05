Yanlış klima kullanımı faturanıza yansıyabilir! Klima kullanımında dikkat edilmesi gereken önemli noktalar...

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de hava sıcaklıkları her geçen gün yükseliyor. Kent merkezinde zaman zaman 40 dereceye kadar ulaşan sıcaklık vatandaşlara zor anlar yaşatırken, klima ürünlerine daha yoğun ilgi gösteriliyor.

Klima alışverişi ve kullanımıyla ilgili detaylara değinen esnaf Mustafa Çetin, A++ enerji sınıfı tercihin önemine dikkat çekti. Çetin, kullanım sırasında ise kapı ve pencerelerin kapalı tutulması gerektiğini söyledi.

"FİLTRE BAKIMI YILDA 1 KEZ DÜZENLİ OLARAK YAPILMALI"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Mustafa Çetin, "Klima seçimi yapılırken yüksek enerji verimliliğine sahip cihazlar tercih edilmeli. Hem ısıtma hem de soğutma özelliği bulunan modeller daha avantajlı. Ortamın büyüklüğüne uygun kapasitede klima seçilmeli. Cihazın daha verimli çalışabilmesi için sıcaklığın sabit tutulması ve filtre bakımının yılda 1 kez düzenli olarak yapılması gerekir. Klima alacak vatandaşlar öncelikle cihazın enerji sınıfına dikkat etmeli. Enerji sınıfının A++ olması hem tasarruf sağlıyor hem de ekolojik denge için önem ifade ediyor" dedi.

"SABİT SICAKLIKTA ÇALIŞTIRMAK DAHA İYİ"

Klimanın verimli çalışabilmesi için ortamın yalıtımının önemli olduğuna dikkat çeken Çetin, "İç ünitenin bulunduğu alanda kapı ve pencerelerin açık kalması dışarıdan sıcak hava girmesine neden olur. Bu da cihazın daha fazla enerji harcamasına yol açar. Tasarruf için mutlaka ortamın izole edilmesi gerekir. Klimaların sürekli açılıp kapatılması enerji tüketimini artırabilir. En doğrusu klimayı belli bir sıcaklıkta sabit çalıştırmak. Örneğin 3-4 saat boyunca 22-23 derecede sabit çalışırsa, ortam daha dengeli soğur. Ardından istenirse kapatılabilir. Sürekli aç-kapa yapmak cihazın performansını da olumsuz etkiler" ifadelerini kullandı.

"KLİMANIN ÇARPMAMASI İÇİN DOĞRU DERECE AYARI ŞART"

Bakımların ihmal edilmemesi gerektiğini de hatırlatan Çetin, sözlerine şöyle devam etti: "Filtrelerin yıllık bakımı yetkili servisler tarafından yapılmalı. Bu hem cihazın ömrünü uzatır hem de daha verimli çalışmasını sağlar. Bakımı yapılmamış klimalar hem yeterli soğutma sağlamaz, hem de sağlık açısından risk oluşturabilir. Çok sıcak havalarda hemen serinlemek için dereceler 17-18'e indiriliyor ama bu çok yanlıştır. Bu durum soğuk havanın doğrudan çarpmasına neden olur. Sağlıklı bir kullanım için klima 21-22 dereceye ayarlanmalı. Evler için genellikle 12 bin BTU'luk klimalar yeterli oluyor. Bu ürünlerin fiyatı şu an yaklaşık 31 bin TL civarında. Daha büyük metrekareler için 18 bin veya 24 bin BTU'luk modeller tercih ediliyor. Onların da fiyatı 45-50 bin TL bandında."

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır