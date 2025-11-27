Yanlış sünnet organ kaybına neden olabilir! Sünnetin yaşı var mı?

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çocuk Cerrahi Op. Dr. Mesut Siğa, hastalık gruplarında insanların bilinçlenmelerini istediklerini söyledi.

"DÜNYADA EN ÇOK YAPILAN CERRAHİ İŞLEM"

Siğa, "Bir apandisit hastalığı erken tanı konulduğunda çok kolay bir şekilde kısa bir süre içinde ameliyatı yatışı tedavisi çok kolay olabilecekken, gecikmiş bir apandisit çok daha sıkıntılı ve uzun süreli tedavi gerektirebiliyor. Bunun tanısı da bugünkü imkanlarla mümkün. Siirt'imiz de buna uygun, şartlarımız da çok güzel. Ayrıca toplumumuzda neredeyse nüfusun yarısını ilgilendiren bir durum var. Sünnet konusu dünyada en çok yapılan cerrahi işlem. Sünnetin bir mevsimi yok. Sünnetin mevsimi varmış gibi bazen düşünülebilir. Öyle bir şey yok. Sünnetin mevsimi çocuk için uygun olan zamandır. Belli bir yaş grubu dışında sünnet çocuklarda uygundur" diye konuştu.

SÜNNETİN YAŞI VAR MI?

3-6 yaş arasında psikologların psikolojik açıdan sünnete uygun görmediğini, o yaş aralığını bırakmamaları gerektiğini söylediğini kaydeden Siğa, "İşin ehline yapılması, temiz şartlarda yapılmasını öneriyorum. Ama en önemlisi sünnetin işin ehline yaptırılmasıdır. Çocuğun psikolojik ve fizyoloji gelişimi için çok önemli bir işlem. Bu konuda yapılan en büyük hata az önce söylediğim yaş mevzusunda. 3-6 yaş arasında bence yapılmamasında fayda var."

"AĞIR ORGAN KAYIPLARINA KADAR OLAN KÖTÜ SONUÇLARINI DUYDUK"

Siğa, "İşi ehline yaptırmamak en çok yapılan sünnet hatası. Kozmetik sonuçları olan yani görüntüsel olarak problemlere sebep olabilecek durumlar olabileceği gibi organik olarak da vücutta yaralanma, idrar yolu yararlanmasına ya da kalıcı ve şekilsel bozukluklara ileride ameliyat olması gereken durumlara tekrar müdahaleye, tekrar sünnete, hatta daha ağır organ kayıplarına kadar olan kötü sonuçlarını duyduk, biliyoruz" şeklinde konuştu. Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır