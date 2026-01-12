HABER

Yapay zekâ değil gerçek! Uzay gemisini andırıyor, işlevini öğrenenler şaşıp kalıyor

Çin’de geliştirilen S2000 adlı “uçan rüzgâr türbini”, 2.000 metre yüksekte süzülerek sadece yarım saate yakın bir sürede yaklaşık 385 kWh elektrik üretti. Uzay gemisi görünümlü sistem, dünyanın ilk megavat seviyesindeki uçan rüzgar enerjisi sistemi olarak nitelendiriliyor.

Enes Çırtlık

Rüzgâr enerjisi denince akla genelde bir alana dizilmiş dev pervaneler ya da açık denizdeki rüzgâr çiftlikleri geliyor. Ancak yenilenebilir enerji yarışında artık gökyüzü de sahneye çıkmış durumda. Çin’de ise rüzgâr türbinlerini yerden metrelerce yukarıya taşıma fikri gerçeğe dönüştü.

HAVADA UÇARAK ELEKTRİK ÜRETİYOR

Çin'de havada uçarak rüzgâr enerjisi üreten bir türbin geliştirildi.

Webtekno'da yer alan habere göre; bir enerji teknolojisi şirketi olan Pekin merkezli Linyi Yunchuan bu sistemi geliştirdi. Hava rüzgâr türbini olarak adlandırılan sistemin ilk uçuş testi de yakın zamanda yapıldı. Görüntülere baktığımızda sistemin âdeta bir uzay gemisi gibi havada süzülerek rüzgârdan enerji ürettiğini görebiliyoruz.

2000 METRE YÜKSEKLİKTE 385 KWH ELEKTRİK ÜRETTİ

Uzay gemisini andıran bir tasarıma sahip S2000 isimli bu hava rüzgâr türbini, dünyanın ilk megavat seviyesindeki uçan rüzgar enerjisi sistemi olarak nitelendiriliyor. 40 metre genişlik ve 40 metre yüksekliğe sahip sistem, test sırasında 2.000 metre yüksekliğe çıkarak 385 kWh civarında elektrik üretmeyi başardı. Yüksek irtifalarda yer alması, rüzgârdan daha verimli şekilde enerji üretmesini sağlıyor.

Yaklaşık 3 megawatt maksimum güç çıkışına sahip olan sistemin, testlerde yaklaşık 30 dakika civarında havada kalarak 385 kWh ürettiği belirtilmiş. Sadece 1 saatlik çalışma ile 30 adet en üst düzey elektrikli aracı şarj edebilecek kadar elektrik ürettiği de sistemin geliştiricileri tarafından aktarılmış.

İlerleyen aşamalarda ise daha uzun süreler havada kalabilmesi hedefleniyor. İki kullanım alanı olabileceği de belirtilmiş. Biri sınırlar gibi şebekeden bağımsız ortamlarda nispeten istikrarlı bir geleneksel enerji kaynağı olarak hizmet vermek, diğeri ise geleneksel yer tabanlı rüzgar enerjisi sistemlerini tamamlayarak enerji tedarikine üç boyutlu bir yaklaşım oluşturmak.

Sistemin geliştirme süreçleri devam ediyor ve birkaç yıla kullanıma hazır olması hedefleniyor.

