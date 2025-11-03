Yapay zekâ etiği nedir, neden tartışılıyor?

Yapay zeka teknolojileri, birçok avantaj yanında bazı dezavantajlara da sahiptir. Bu dezavantajlar daha çok kullanım niyeti ile ilgili olabilir. Teknolojide gelinen önemli bir nokta olsa da kötü niyetli kişiler tarafından bu teknoloji olumsuz durumlara da sebebiyet verebilmektedir. Yükselişi devam eden yapay zeka, gelişme süreçlerinde yapay zeka etiği anlayışı ile bu olumsuz durumların ve olası negatif sonuçların önüne geçmeyi hedeflenmektedir.

Yapay zekâ etiği nedir?

En net tanımı ile yapay zeka etiği, yapay zekanın davranışını insani değerler bakımından yöneten tüm ilkeleri ifade etmek için kullanılmaktadır. Yapay zeka etiği yapay zekanın topluma olabilecek en yüksek seviyede faydalı olmasını hedeflemektedir. AI etik kuralları ile belirlenen ilkeler doğrultusunda yapay zekanın da tıpkı insanlar ve toplumlar gibi belli bir etik çerçevesinde hareket etmesi gerektiği ileri sürülmektedir.

Sorumlu yapay zeka ifadesi, yapay zeka sistemlerinin insanlar ve toplumlar üzerindeki faydalarını ve avantajlarını düşünerek olası zararları da göz önünde bulundurarak tasarım sürecindeki kişileri ve durumları öncelikli hale getirmeyi amaçlamaktadır. Yapay zeka etiği ya da AI etik, toplumsal etkiler, hesap verilebilirlik, şeffaflık, faydalılık, güvenlik ve gizlilik gibi birçok hususu kapsamaktadır.

Yapay zeka etiği ilkelerine verilen bazı örnekler şunlardır:

Bireyin ve toplumun refahını ve onurunu korumalıdır ve insanların yerini almayı değil onların değerlerini muhafaza etmelidir.

Nihai etik sorumluluğunun bir insana bağlı olarak devam etmesini sağlayabilmek adına kullanımın her adımında insan izlemesine ihtiyaç duymalıdır.

Tasarım süreçlerinde ayrımcılık ve taraflılık oluşmaması için adaleti ve eşitliği öncelikli hale getirmelidir.

Ekonomik refahı düşünerek geliştirilmelidir.

Yapay zeka iş teknolojileri süreçleri hızlandırılmalıdır ve verimlilik en üst seviyeye çıkartılmalıdır.

Yapay zekâ etiği neden tartışılıyor?

AI etik son zamanların en çok konuşulan ve tartışılan konularından biri haline gelmiştir. İnsanlar tarafından kodlanan bir yapay zekanın ne kadar etik olabileceği tartışmanın başat nedenleri arasında yer almaktadır. Yapay zekanın riskli olduğunu savunanlar ile yapay zeka etiğine önem verilerek bu risklerin ortadan kaldırılacağına inananlar iki farklı kutup oluşturmuştur. Günden güne gelişen yapay zekanın gelecek zamanda bazı riskler yaşanmasına neden olabileceği konuşulmaktadır.