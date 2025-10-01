HABER

Yapay zekâ ile otomatik video özetleme nedir?

Günümüzde pek çok işin arasında tam uzunluktaki videoların tamamını izlemek oldukça verimsiz olabilir. Bilhassa videoların içerisindeki önemli bir noktayı bulmak, zaman kaybı yaratır. Bu nedenle birçok kişi video içeriklerinden daha kolay faydalanmak amacıyla video özeti araçlarına yönelmektedir. AI video özetleme araçları videodaki ana fikirleri ve kritik bilgilerin özetini çıkararak kısa sürede anlaşılmasını sağlar.

Defne Vera Şahin

Uzun videolar söz konusu olduğunda içlerinde pek çok bilgi içerebilir. Fakat bazen 45 dakikalık bir YouTube eğitimi ya da semineri izlemek çoğu zaman pratik olmayabilir. Bu noktada AI video teknolojisi devreye girer. Yapay zekâ videoları baştan sona analiz ederek en kritik bilgileri çıkarır. Bu sayede uzun videoların ana fikrini daha kısa bir sürede sunar. Günümüzde yapay zekâ araçları her alanda zaman tasarrufu sağlayarak bilgiye hızlı erişim imkânı vermektedir.

Yapay zekâ ile otomatik video özetleme nedir?

Yapay zekâ özetleme metin, ses veya video verilerinin daha kısa ve anlaşılır bir şekilde sunulabilmesi için yapay zekâ teknolojisini kullanılır. Bu süreç esnasında içerikteki temel bilgiler ve önemli noktalar korunarak gereksiz detaylar çıkarılır. Bu sayede kullanıcılar uzun ve karmaşık içerikleri çok daha hızlı bir şekilde anlayabilirler. Yapay zekâ bilhassa eğitim materyalleri, ders videoları ya da uzun toplantı kayıtları gibi içeriklerde zaman tasarrufu sağlanması açısından oldukça kullanışlıdır.

Yapay zekâ video kesme teknolojisi içerikteki temel bilgileri ve tekrar eden kalıpları tespit etmek için makine öğrenimi algoritmalarını kullanır. AI algoritması bilgileri analiz eder ve hangilerinin daha önemli olduğunu belirler. Ardından bunları mantıklı bir şekilde birleştirir. Yapay zekâ video özetleme araçlarının bu içerikleri derinlemesine anlayabildiği ve konu bağlamında sunabildiği sürekli olarak test edilir.

Örneğin bir öğrenci 1 saatlik bir üniversite ders videosunu izlemek yerine AI video özetleyici ile 5-10 dakikada dersin ana noktalarını öğrenebilir. Aynı şekilde bir şirket çalışanı da uzun toplantı kayıtlarını dakikalar içerisinde izleyebilir. Bu sayede alınan kararlardan ve önemli noktalardan hızlıca haberdar olabilir.

Yapay zekâ ile video özetlemenin dezavantajları da bulunur. Bilindiği üzere yapay zekâ hala yeni bir teknoloji olduğundan gelişmeye devam etmektedir. Bu nedenle herhangi bir videosunun özetini hazırlarken bazı bilgileri gözden kaçırabilir. Bu da eksik bilgi öğrenme riskine sebep olur. Örneğin bir hukuk dersi videosunda mahkeme kararlarının gerekçeleri özetleme aşamasında göz ardı edilebilir.

Bu açıdan bakıldığında AI video özetleme zaman ve verimlilik avantajı sağlayabilir fakat detay ve bağlam eksikliği gibi riskler de doğurur.

