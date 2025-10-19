HABER

Yapay zekâ, Wikipedia'yı da etkiledi: Dikkat çeken düşüş!

Yapay zekâ destekli arama özetleri ve sosyal video platformlarının yükselişi, Wikipedia’nın trafiğini etkiliyor. Wikimedia Vakfı’na göre, ansiklopedinin insan kaynaklı sayfa görüntülemeleri geçen yıla göre %8 azaldı.

Enes Çırtlık

Yapay zekâ destekli arama özetleri ve sosyal video platformlarının yükselişi, internette bilgiye erişim alışkanlıklarını hızla değiştiriyor. Bu dönüşümün en çarpıcı örneği ise Wikipedia’nın son dönemde yaşadığı trafik düşüşü oldu.

WIKIPEDIA'DA DİKKAT ÇEKEN TRAFİK KAYBI

Wikipedia, yapay zekâ arama özetleri ve sosyal video platformları nedeniyle trafik kaybı yaşıyor.

Wikimedia Vakfı’ndan Marshall Miller’ın yeni blog yazısına göre, Wikipedia’nın insan kaynaklı sayfa görüntülemeleri geçen yıla göre %8 düşmüş durumda.

Vakıf, insan ve bot trafiğini birbirinden ayırmak için çalışmalar yürütüyor. TechCrunch'ta yer alan habere göre, Miller, “son birkaç ayda” yaşanan bu düşüşün, Wikipedia’nın bot tespit sistemlerinde yapılan bir güncelleme sonrasında fark edildiğini belirtiyor. Bu güncelleme, Mayıs ve Haziran aylarında görülen olağanüstü yüksek trafiğin büyük bölümünün, tespitten kaçmak üzere tasarlanmış botlardan geldiğini ortaya koymuş.

TRAFİK NEDEN DÜŞÜYOR?

Miller, “bilgi arama davranışları üzerindeki üretken yapay zekâ ve sosyal medyanın etkisine” dikkat çekiyor. Arama motorlarının giderek daha fazla yapay zekâ destekli doğrudan yanıtlar sunduğunu, bu nedenle kullanıcıların artık Wikipedia gibi sitelere tıklamadığını belirtiyor. Ayrıca, genç nesillerin bilgiye açık web yerine sosyal video platformlarından ulaşmayı tercih ettiğini söylüyor.

Miller, vakfın “insanların bilgiye erişmesinin yeni yollarını memnuniyetle karşıladığını” ve bu durumun Wikipedia’nın önemini azaltmadığını savunuyor. Çünkü ansiklopediden alınan bilginin hâlâ insanlara ulaştığını, sadece web sitesine uğramadan ulaştıklarını ifade ediyor.

Wikipedia, kendi yapay zekâ özetleme sistemini de test etmişti ancak editörlerin şikayetleri üzerine bu denemeyi durdurmuştu.

