Yapay zeka çeviri cihazı nedir, nasıl çalışır?

Son zamanlarda çeviri teknolojilerinde de kendini gösteren ve gün geçtikçe gelişen yapay zeka, günümüzde insan becerisi ile yapılan çeviriler ile arasındaki karşılaştırma açısından bir tartışmaya da neden olmuştur. Kişiler ya da işletmeler, özel ya da tüzel kişiler çeşitli durumlarda yapay zeka çeviri hizmetinden yararlanabilmektedir.

Yapay zeka çevirisi nedir?

Yapay zeka çevirisi ya da AI çevirisi makine öğrenimi algoritmalarına dayalı olarak gerçekleşen otomatik bir çeviri işlemi olarak tanımlanmaktadır. Bu algoritmalar aracılığı ile orijinal metin anlaşılır bir şekilde çözümlenir, tercüme edilir ve hedef dilde yeni metin üretilir. Yapay zeka çeviri tabanlı uygulamalar bir insan müdahalesi yapılmadan bir içeriği bir dilden başka bir dile otomatik olarak çevirebilmektedir.

Daha önceki dönemlerde yapay zeka çevirileri daha az doğal olmasına rağmen gelişen teknoloji ve geliştirilen yapay zeka teknolojisi sayesinde AI Translator uygulamalarında ciddi bir ilerleme görülmüştür. Son güncellenmiş hali ile günümüz yapay zeka çeviri cihazının akıllı çeviri makinesi özelliği daha da geliştirilmiştir.

Doğru çeviri oranlarının arttığı, bağlama duyarlı ve kültürel bakımdan incelikli olarak değerlendirilen bu çeviri günümüzdeki son halini almadan önce birçok dönemden geçmiştir. 1970’li yıllarda Kural Tabanlı Makine Çevirisi teknolojisi daha sonraki dönemlerde istatistiksel makine çevirisine dönüştürülmüştür. 2000'li yılların başlarında sinirsel makine çevirisi tanıtılmış ve hizmete sunulmuştur.

Yapay zeka çevirisinde şu anda kullanılan teknoloji ise daha çok geçmişteki sinirsel makine çevirisini temel almaktadır. Sinir teknolojisi ile yapay zeka çevirisini kullanan çeşitli makine çevirisi sağlayıcıları arasında Amazon Translate, Google Translate, DeepL gibi sağlayıcılar yer almaktadır. Günümüz teknolojisindeki yapay zeka çevrisinin bazı özellikleri ve avantajları şunlardır:

Anında çeviri yapılabilir ve çok geniş hacimli içerikler gerçek zamanlı olarak anında çevrilebilir.

Tüm cümleler için daha tutarlı çeviri kalitesi sağlar.

Endüstri gereksinimlerine uyum sağlayacak biçimde daha da fazla geliştirilebilir.

Aynı anda birden fazla dile çeviri gerçekleştirebilir.

Otomatik çeviri hizmetleri, kullanıcıların bir dil değiştirici kullanması ve bir dilden diğerini geçişini daha kolay hale getirmek için web siteleri ile entegre edilebilir.

Yapay zeka çeviri cihazı nedir?

Yapay zeka çeviri cihazı, mikrofon ve hoparlör gibi donanımlarla birlikte çalışan, içinde yapay zeka destekli çeviri yazılımı barındıran taşınabilir bir elektronik cihazdır. Kimi modeller bağımsız çalışabilirken (SIM kart, Wi-Fi bağlantısı gibi özelliklerle), kimileri akıllı telefon uygulamalarıyla entegre olur.

Yapay zeka çeviri cihazı nasıl çalışır?

Kullanıcının söylediği cümle cihazın mikrofonundan alınır. Yapay zeka destekli konuşma tanıma algoritmaları bu sesi yazıya çevirir. Çıkarılan metin, cihazın yapay zekâ çeviri motoru tarafından analiz edilir. Bağlama uygun, anlam bütünlüğünü koruyan çeviri üretilir. Burada klasik sözlük tabanlı çeviriden farklı olarak yapay zeka, deyimler, kültürel ifadeler ve cümlenin anlamını da hesaba katar.

Daha sonra çeviri, hedef dile dönüştürülür. Çoğu cihaz Google Translate, DeepL veya kendi özel yapay zekâ motorlarını kullanır. Son aşamada, çevrilmiş metin yapay zeka desteği ile seslendirilir. Böylece kullanıcı karşı tarafa çeviriyi hem yazılı hem de sesli olarak iletmiş olur.

Yapay zeka çeviri cihazlarının örnek kullanım alanları ise şu şekilde sıralanabilir: