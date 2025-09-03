Yapay zekanın kullanıcıları için hayatı kolaylaştıracak birçok özelliğinden birisi de dil bariyerini kaldırmaya yardımcı olmasıdır. Kullanıcıların uzun zamandır şikayetçi olduğu bir konu, çeviri uygulamalarının yetersizliğiydi. Çünkü uygulamalar genel olarak literatür taraması üzerinden sabit bir dili benimser. Oysa ki yerel olarak ifade edilen konuşma dili standart dil bilgisinden farklıdır. Yapay zeka ise yapay zeka ile çeviri yapma durumuyla sadece kelimeleri çevirmiyor; aynı zamanda anlatmak istenilen durumu analiz ederek çevirmek istediğiniz dilin alışkanlıklarına özel yorumluyor. Böylelikle ne demek istediğiniz kadar neyi kastettiğiniz da çeviriye dahil ediliyor.
Deyimler ve atasözleri gibi kalıplar dil bilgisi kalıplarından öte kültürel olgulardır. Bu sebeple bunların düz algoritma çevirileri sıklıkla hata veriyordu. Ancak yapay zeka çeviri esnasında sizinle etkileşime girip bu detayları netleştirir. Sizin mevcut dildeki bir anlatınızı hedef dilde nasıl kullanılabileceğini tavsiye olarak sunar.
Yapay zeka destekli çeviri nasıl yapılır? Yapay zeka ile çeviri yapma
- Öncelikle çevirmek istediğiniz metne yönelik notlarınızı alın. Kültürel ya da bölgesel tabirleri yapay zekaya bildirin. Dikkat etmesi gereken kısaltma, anlam ya anlatı gibi durumları belirtin. Yapay zekaya nelere dikkat etmesi gerektiğini ve nasıl bir sonuç beklediğinizi de aktarın. Örneğin yazacağınız metin kinaye içeriyorsa bunun hedef dildeki karşılığını talep edebilirsiniz. Yapay zeka sizin kullandığınız tabirin hedef dilde bir karşılığı yoksa en yakın sonucu geri tavsiye edecektir.
- Talimat kısımlarında kısa ve net olmalısınız. Yazının hedef dili, tonu ve üslubu gibi konuları belirtmek önemlidir.
- Eğer çeviriyi özel bir kuruma ya da kişiye teslim edecekseniz yapay zekayı bu konuda bilgilendirin. Örneğin "devlet dairesine verilecek" ya da "eski bir arkadaşıma" gibi detaylar verebilirsiniz.
- Terimleri sık kullanıyorsanız bunları anlam ikiliğine karşı belirtmelisiniz. Sesteş kelimelerde hangi anlamda kullanıldığında cümle içinde net değilse karışıklıklar olabilir. Yapay zeka cümle bütününe göre en anlamlı olanını seçecektir.
- Çeviriniz birkaç sayfadan uzun olacaksa sayfa geçişlerindeki tonlama ve duygu aktarımını belirtebilirsiniz. Her dilin duygu aktarımı özneldir. Örneğin bir hikaye kurguluyorsanız, Türkçe'deki "yalnız" kelimesi İngilizcede "alone"(fiziksel yalnızlık) ve "lonely"(duygusal yalnızlık) olarak iki ayrı anlamda kullanılır. Duyguyu ve ifadeyi belirttiğiniz takdirde yapay zeka bu ayrıma göre kelime seçiminde bulunacaktır.
- Kurumsal çalışmalarda ve akademik metinlerde çeviri belleği (TM) ve terminoloji veritabanı ile çalışmak daha sağlıklıdır.
- Resmi ve hukuki metinlerde her zaman çeviri kontrolü yapın.
- Kritik metinlerde çeviri çıktısı alındıktan sonra kontrol edilmelidir. Saat farkı, tarih, döviz oranları gibi verilerde hatalar olabilir. Ayrıca hukuki metinler yapay zekanın erişebileceği güncel veritabanlarına göre düzenlenir. Yani veritabanı dışında mevcut bir durum varsa yapay zeka bu konuda hata yapabilir.