Yapay zekanın kullanıcıları için hayatı kolaylaştıracak birçok özelliğinden birisi de dil bariyerini kaldırmaya yardımcı olmasıdır. Kullanıcıların uzun zamandır şikayetçi olduğu bir konu, çeviri uygulamalarının yetersizliğiydi. Çünkü uygulamalar genel olarak literatür taraması üzerinden sabit bir dili benimser. Oysa ki yerel olarak ifade edilen konuşma dili standart dil bilgisinden farklıdır. Yapay zeka ise yapay zeka ile çeviri yapma durumuyla sadece kelimeleri çevirmiyor; aynı zamanda anlatmak istenilen durumu analiz ederek çevirmek istediğiniz dilin alışkanlıklarına özel yorumluyor. Böylelikle ne demek istediğiniz kadar neyi kastettiğiniz da çeviriye dahil ediliyor.

Deyimler ve atasözleri gibi kalıplar dil bilgisi kalıplarından öte kültürel olgulardır. Bu sebeple bunların düz algoritma çevirileri sıklıkla hata veriyordu. Ancak yapay zeka çeviri esnasında sizinle etkileşime girip bu detayları netleştirir. Sizin mevcut dildeki bir anlatınızı hedef dilde nasıl kullanılabileceğini tavsiye olarak sunar.

Yapay zeka destekli çeviri nasıl yapılır? Yapay zeka ile çeviri yapma