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Yapay zeka Grok çıldırmıştı! X yönetiminden dikkat çeken istifa: "Hayatımın fırsatı olacağını biliyordum"

Kullanıcıların X'te etiketleyerek sorular sorduğu Grok, Türkiye'deki kullanıcılara uygunsuz cevaplar vermiş, çeşitli kişi ve konular hakkında küfür ve hakaret içeren paylaşımlarda bulunmuştu. Yaşanan olayların ardından X yönetiminden flaş bir ismin istifa ettiği öğrenildi.

Yapay zeka Grok çıldırmıştı! X yönetiminden dikkat çeken istifa: "Hayatımın fırsatı olacağını biliyordum"
Begüm Özkaynak

Daha önce küfür ve hakaret içeren cevaplar vermekten kaçınan Grok, güncelleme sonrasında çeşitli konularda yaptığı uygunsuz paylaşımlarla gündeme gelmişti. "Politik olarak yanlış da olsa iddialarda bulunmaktan çekinmemek" gibi çeşitli özelliklerin eklenmesi Grok'un yanıtlarını olumsuz yönde etkilemişti.

Grok, algoritmalarda yaşanan değişimden sonra dünyada birçok ülkede ve dilde kullanıcılara, siyasi ve dini liderlere ve dinlere hakaret etmeye başlamıştı.

Yapay zeka Grok çıldırmıştı! X yönetiminden dikkat çeken istifa: "Hayatımın fırsatı olacağını biliyordum" 1

Gelişmeler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Grok" programının birçok kullanıcıya verdiği suç teşkil eden hakaret içerikli cevaplarla ilgili soruşturma başlatmıştı.

X CEO'su Linda Yaccarino, sosyal medya platformundan istifa ettiğini duyurdu. Yaccarinio iki yıldır X'i yönetiyordu.

Yapay zeka Grok çıldırmıştı! X yönetiminden dikkat çeken istifa: "Hayatımın fırsatı olacağını biliyordum" 2

X'İN CEO'SU YACCARINO'DAN İSTİFA

Yaccarino yaptığı istifa paylaşımında şu ifadeleri yer verdi:

"İki inanılmaz yılın ardından, X'in CEO'luğundan istifa etmeye karar verdim. Elon Musk ile ilk kez X vizyonundan bahsettiğimizde, bu şirketin olağanüstü misyonunu yerine getirmenin hayatımın fırsatı olacağını biliyordum. İfade özgürlüğünü koruma, şirketi yeniden canlandırma ve X'i Her Şey Uygulaması'na dönüştürme sorumluluğunu bana emanet ettiği için kendisine minnettarım. X ekibiyle inanılmaz gurur duyuyorum; birlikte başardığımız tarihi iş dönüşümü gerçekten olağan üstüydü. Kullanıcılarımızın, özellikle de çocukların güvenliğini önceliklendirmek ve reklamverenlerin güvenini yeniden tesis etmek için gerekli olan kritik erken çalışmalarla başladık. Bu ekip, Topluluk Notları ve yakında X Money gibi çığır açan yeniliklerden platforma en ikonik sesleri ve içerikleri getirmeye kadar durmaksızın çalıştı. Şimdi, X, @xai ile yeni bir döneme girerken en iyisi henüz gelmedi. X, tüm seslerin duyulduğu gerçek bir dijital kent meydanı ve dünyanın en güçlü kültür sinyali. Kullanıcılarımızın, iş ortaklarımızın ve dünyanın en yenilikçi ekibinin desteği olmadan bunu başaramazdık. Dünyayı değiştirmeye devam ederken hepinizi destekleyeceğim."

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya yapay zeka X Platformu
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