1/8 Bir yapay zeka metin yazarken doğru cevabı nasıl bulur? Önceki verilerden olasılık hesabı yaparak en uygun kelimeleri seçer. İnternetten hazır cümleleri kopyalar Kullanıcının düşüncelerini tahmin eder. Daha önceki yanıtlarını hatırlayıp aynısını söyler.

2/8 Bir yapay zekanın mizah yapabilmesi neden zordur diye sorsak? Çünkü gerçek bir mizah anlayışı yoktur, sadece örüntüleri tanır. Komik veri setiyle eğitilmemiştir. Ya espri yapmak için duygusal zeka gerekir, yapay zekada o var mı? Çünkü her şakayı ciddiye alır...

3/8 Yapay zekaya kedinin ne olduğunu öğretmek için ne gerekir? Yapay zekanın alt yapısına binlerce kedi fotoğrafı yüklemek gerekir. Her kedinin DNA’sını açıklamak gerekir. Rastgele internet görüntüleriyle eğitilebilir. Gerçek kedilerle bire bir temas edilmeli.

4/8 Yapay zekanın bilinçli olduğunu söylemek neden yanlış olur? Çünkü bilinç, şu anki modellerin teknik kapasitesinin dışında. Çünkü kodların içinde farkındalık bulunur. "Bilinçli" kelimesi tamamen algı yönetimi ya. Bence sistemler bilinçlidir ama gizli tutuluyor nedense.

5/8 Şimdi şunu soralım: Bazı yapay zekalar neden çok emin ama yanlış cevap verir? Olasılık hesaplarında yanlış örüntüyü yüksek sanır. Kullanıcıyı etkilemek ister. Veri seti yetersizse kafadan net uydurur. Duygusal olarak kararsızdır kendisi.

6/8 Sence yapay zeka araçları, bazı cevapları kasıtlı olarak mı veriyor? EVET HAYIR

7/8 Yapay zeka araçları elbette ses aracı olarak da kullanılıyor. Peki ses klonlama teknolojisi nasıl çalışır? Sesin ton, tempo ve tını özelliklerini öğrenip taklit eder. Zeka işte! Gerçek sesi kopyalayıp yavaşlatır. Sadece kelimeleri sentezleyip robotik ses çıkarır. Rastgele ses dalgaları üretir.