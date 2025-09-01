Yapay zeka ile nasıl karpuz seçilir? Yapay zeka ile karpuz seçme

HABER

Yapay zeka teknolojisi büyük bir hızla gelişiyor. Bilim kurgu filmlerine konu olacak birçok yeniliğin yanı sıra gündelik hayatlarımızda kullanabileceğimiz sayısız avantajları da mevcut. Yapay zekanın öyle kullanım oluyor ki hanelerin yeni üyesi gibi yorumları yapılabiliyor.

Doğukan Bayrak

Yapay zeka teknolojisinin sayısız uyarlaması ve kullanım alanı mevcut. Bugüne dek geliştirilen robotik algoritmalardan farklı olarak yapay zeka öğrenme kapasitesine de sahip. Bu da onu laboratuvarlardan çıkartıp evlerimizin içine girmesi sağlayan baş etkenlerden birisi. Kullanıcı dostu uygulamaların yanı sıra kullanıcıların kişisel asistanı görevini de üstleniyor; hatta bazı özellikleri ile evin yeni üyesi demek de mümkün.

Yapay zeka ile nasıl karpuz seçilir?

Kültürümüzde yaz ayları ile karpuz arasında derin bir bağ var. Yaz ayının belki de en gözde meyvesi karpuz olarak tercih ediliyor. Bu kültürel alışkanlık da kendi değerlerini oluşturuyor tabii ki. Örneğin iyi karpuz seçmek önemli bir maharet. Kimi zaman karpuzun kendisinden bile doyurucu olarak tanımlanabiliyor. İşte iyi karpuz seçmede iddialı isimlerden birisi olarak karşımıza evlerin yeni üyesi yapay zeka çıkıyor.

Yapay zeka ile karpuz seçme nasıl olur?

Yapay zeka ile karpuz seçmek temelde iki prensibe dayanıyor. Bunlar akustik olarak analiz ve görsel verilerin bir araya getirilmesi. Yapay zeka karpuz seçme parametrelerinde kullanıcı verilerinizi gerçek hayattan deneyimlerle birleştirip bilimsel verilerle destekliyor. Bu da yapay zekanın hem öğrenme hem de uyumlanma süreçlerinin ne kadar başarılı olduğunun bir göstergesi.

Yapay zeka ile ses analizi yaparak karpuz seçebilirsiniz

  • Android cihazlarından Melony ve iOS cihazlarınızdan Melon Aid uygulamaları, karpuz seçmek için özel olarak geliştirilmiştir. Karpuzun akustik taramasını yaparak doygunluk/doluluk analizini yapar. İşlem sırasında frekans boyutunu hesap eder ve tahmini bir sonuç elde eder.
  • Uygulamaları cihazınıza indirin ve izin kısmından "ses kaydı" ile alakalı kısımların iznini açın. Uygulamaya girin ve karpuz imgesine dokunarak ses analiz kısmına girin. Sonrasında sessiz bir ortam sağlayarak akıllı telefonunuzun mikrofon kısmını karpuza birkaç kez "tıklatın". Yapay zeka karpuzun akustiğine göre size bir sonuç analiz edecektir.

Ayrıca kişisel kullanıma özel akustik mini model oluşturan kullanıcılar da mevcuttur. Her karpuzdan 3–5 vuruş kaydı alın ve MFCC/spektrogram çıkartın. Amatör seviyede bir SVM (destek vektör makineleri) ya da küçük CNN’le (evirişimsel sinir ağı) size ait deneyim ve lezzet parametrenize göre sınıflandırabilirsiniz. Akademik çalışmalarda bu yaklaşım iyi doğruluklar bildirdi.

Görsel analiz ile destekleyebilirsiniz

Sese göre daha standart bir ölçüm olarak aynı uygulamalardan karpuzun görsellerini kaydedebilirsiniz. ChatGPT gibi yapay zeka araçları, görsellerden hareketle karpuzun sapı, rengi, şekli, tarla izleri, karpuzun çizgileri ve üzerindeki lekelerine bağlı olarak standart bir sonuç elde edecektir. Bu veriler ses verileri ile birleştiğinde en tutarlı sonucu elde edebilirsiniz.

Dikkat edilmesi gerekenler

  • Akustik analiz sırasında kalabalık market ortamından kaçınmaya gayret edin ve mikrofonu olabildiğince yakın tutun. Dış sesler kaymalara sebep olabilir, bu da elde edilecek verilerin sağlıklı işlenmesini engeller.
  • Sadece bir özelliği kullanmak sizi ortalama bir sonuca götürecektir. Çünkü ses analizi karpuzun doygunluk ve doluluğuyla ilgilidir. Ancak içerisindeki şeker oranı ve tadını diğer parametreler oluşturmaktadır. Benzer şekilde sadece görsel kullanmak da standart değerler üzerinden çalışır ve standart sapma meydana gelebilir.
