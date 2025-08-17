HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

'Yapay zeka mesleğimizi elimizden alır mı? Bizim yerimize geçebilir mi?' sorusu yaygınlaştı! Uzman isim açıkladı: "Tanı koyma oranı, 4 kat daha fazla'

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, tıp alanında yapay zekanın kullanımına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yapılan araştırmalarda yapay zekanın doğru tanı koyma oranının, hekimlere kıyasla 4 kat daha fazla çıktığını belirten Prof. Dr. Özlü, “Bu sonuçlar şaşırtıcı ama yapay zekanın kısa vadede hekimliğin yerini alması mümkün değil. Doğru kullanıldığında, hekim ve hasta için önemli avantajlar sağlayabilir” dedi.

'Yapay zeka mesleğimizi elimizden alır mı? Bizim yerimize geçebilir mi?' sorusu yaygınlaştı! Uzman isim açıkladı: "Tanı koyma oranı, 4 kat daha fazla'

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, yapay zekanın tıp alanında kullanımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yapay zeka mesleğimizi elimizden alır mı? Bizim yerimize geçebilir mi? sorusu yaygınlaştı! Uzman isim açıkladı: "Tanı koyma oranı, 4 kat daha fazla 1

'YAPAY ZEKA MESLEĞİMİZİ ELİMİZDEN ALIR MI? BİZİM YERİMİZE GEÇEBİLİR Mİ?'

Özlü, son yıllarda tanısal süreçlerde yapay zekanın giderek daha fazla kullanıldığını ve doğru tanı koyma oranlarının, bazı araştırmalarda hekimlerden 4 kat daha fazla olduğunu belirterek, "Tıpta yapay zekayı uzun zamandır kullanıyoruz. Ben de kullanıyorum. Tanısal süreçte çok işimize yarıyor ama bu çalışma gerçekten çok ilginç. Bir grup hekim ile yapay zekanın tanı koyma oranları kıyaslanmış. Yapay zekanın doğru tanı koyma oranı, hekimlere göre 4 kat daha fazla bulunmuş. Bu oldukça şaşırtıcı. Hekimler arasında, 'Yapay zeka mesleğimizi elimizden alır mı? Bizim yerimize geçebilir mi?' sorusunun daha güçlü sorulmasına yol açtı. Yapay zekanın hayatımıza girmesiyle birlikte pek çok meslekte değişiklikler olacak. Hekimlik de bunların başında yer alıyor. Bazı branşların bundan daha erken etkileneceği de söyleniyor. Bu çalışmanın bazı kısıtlılıkları var. Bu çalışma pratisyen hekimler üzerinde yapılmış. Sadece tanı koyma amaçlı yapılmış. Tedavi ve takip süreci yok. Oldukça zor vakalar da seçilmiş. Çalışma tekniğine ait itiraz edilebilecek noktalar var. Uzmanlar ve sıradan günlük vakalar seçilseydi aradaki fark bu kadar belirgin olmayabilirdi. Yapay zekanın birçok veriye daha hızlı ulaşıp, analiz ederek sonuca göre karar verebilme gücü bir insana göre çok daha fazla. Bu yüzden isabetli tercihler yapabilir" dedi.

Yapay zeka mesleğimizi elimizden alır mı? Bizim yerimize geçebilir mi? sorusu yaygınlaştı! Uzman isim açıkladı: "Tanı koyma oranı, 4 kat daha fazla 2

"HASTALAR DA TERCİH ETMEYECEKTİR"

Hekimliğin yalnızca tanı koymakla sınırlı olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Özlü, "Hekim sadece tanı koymuyor, tedavi de ediyor. Hekimlik sadece bilgi değil, bunun bir sanat tarafı da var. Hastalar hekime gelirken sadece tanı konulması için gelmiyor. Endişe ve kaygılarından kurtulmak için de geliyor. Hekim ve hasta arasında insani bir ilişki söz konusu. Bunu yapay zeka ile kurmaları mümkün değil. Yapay zekanın, kısa vadede hekimliğin yerini alacağını düşünmüyorum. Elbette bir hekimin işini kolaylaştırabilir. Hekim, yapay zekanın tanısal desteğini doğru zamanda kullanırsa, hasta içinde hekim içinde avantajlı bir durum. Hiçbir hasta, hekimi bir tarafa bırakıp kendisini yapay zeka ile tedavi ettirmeyi tercih etmeyecektir" diye konuştu.

Yapay zeka mesleğimizi elimizden alır mı? Bizim yerimize geçebilir mi? sorusu yaygınlaştı! Uzman isim açıkladı: "Tanı koyma oranı, 4 kat daha fazla 3

"ŞU AN İÇİN MÜMKÜN DEĞİL"

Özlü, "Hekimliğin beceri tarafı da vardır. Konulan tanı için girişimler yapıyorsunuz. Ameliyat veya biyopsi yapıyorsunuz. Bunlar beceri gerektiren sanatsal taraflardır. En azından şu an için yapay zekanın, bunları bir hekim gibi yapması mümkün değil. Tabii zaman içerisinde bunlar olabilir. Birlikte göreceğiz. Her meslekte olduğu gibi, yapay zekanın hekimlik üzerindeki artıları ve eksileri tartışılacak. Yapay zeka desteği ile hekimliğin daha iyi bir noktaya taşınacağı kanaatindeyim" dedi.

Yapay zeka mesleğimizi elimizden alır mı? Bizim yerimize geçebilir mi? sorusu yaygınlaştı! Uzman isim açıkladı: "Tanı koyma oranı, 4 kat daha fazla 4

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çok konuşulacak 'Karaismailoğlu' iddiası: "Haber yaptırdı"Çok konuşulacak 'Karaismailoğlu' iddiası: "Haber yaptırdı"
Putin ile Trump anlaştı: Top artık Zelenskiy'de!Putin ile Trump anlaştı: Top artık Zelenskiy'de!

Anahtar Kelimeler:
Doktor yapay zeka teşhis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Marketler ondan alıyor! 30 tane ile hobi olarak başladı

Marketler ondan alıyor! 30 tane ile hobi olarak başladı

AK Parti Mücahit Birinci için harekete geçti

AK Parti Mücahit Birinci için harekete geçti

Didier Drogba Okan Buruk'un favorisini aradı!

Didier Drogba Okan Buruk'un favorisini aradı!

Kız kardeşini taciz edip Hakan Çakır'ı öldürdüler! Aile kahrolurken bir skandal daha: Babaya tehdit mesajı attılar

Kız kardeşini taciz edip Hakan Çakır'ı öldürdüler! Aile kahrolurken bir skandal daha: Babaya tehdit mesajı attılar

Seyir halindeki araçta akılalmaz görüntü! Kucağında ilerledi, başka araçtaki görüntüye aldı

Seyir halindeki araçta akılalmaz görüntü! Kucağında ilerledi, başka araçtaki görüntüye aldı

Sınıf geçme garantisi bile vermişler...

Sınıf geçme garantisi bile vermişler...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.