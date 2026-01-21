'Yapay zekanın babası'ndan tarihi itiraf: "Çok üzgünüm"

"Yapay zekanın babası" olarak bilinen bilgisayar bilimcisi Geoffrey Hinton, geliştirilmesine yardımcı olduğu yapay zeka teknolojisi ve dünyanın bu teknolojinin artan risklerini ciddiye alma konusundaki başarısızlığı hakkında ne hissettiğini iki kelime ile ifade etti: "Çok üzücü"

"SON DERECE TEHLİKELİ OLMASI VE TEHLİKELERİN YETERİNCE CİDDİYE ALMAMASI BENİ ÇOK ÜZÜYOR"

Business Insider'da yer alan habere göre, modern yapay zekanın temelini oluşturan yapay sinir ağlarının geliştirilmesine öncülük eden ve yapay zeka sistemleri daha güçlü ve yaygın hale geldikçe alanın en açık sözlü eleştirmenlerinden biri haline gelen Geoffrey Hinton, "Hayatımı bu şeyi geliştirmeye adadım ve şimdi son derece tehlikeli hale geldi ve insanlar tehlikeleri yeterince ciddiye almıyorlar, bu beni çok üzüyor" dedi.

Yapay zekanın yaygın iş kayıplarına yol açabileceğini ve sonunda insan zekasını alt edebileceğini öngören Hinton; araştırmacıların, gelişmiş sistemlerin insan çıkarlarını koruyacak şekilde tasarlanmasını sağlamak da dahil olmak üzere, bu sistemlerin nasıl eğitildiğine daha fazla odaklanması gerektiğini söyledi.

"BİZİ KAPATMAMAMIZ İÇİN İKNA EDEBİLİRLER"

BBC Newsnight'a röportaj veren Geoffrey Hinton, araştırmacılar insanlardan daha zeki makineler inşa etmeye yaklaşırken insanlığın çok önemli bir dönüm noktasına geldiğini belirtti.

Geoffrey Hinton, "Daha önce hiç kendimizden daha zeki şeyler üretebilecek bir durumda olmamıştık" diyerek, birçok uzmanın yapay zekanın önümüzdeki 20 yıl içinde insan zekasını geçeceğine inandığını, hatta birçok alanda zaten geçmiş olduğunu ekledi. Hinton'a göre bu gerçekleştiğinde, bu tür sistemleri kontrol etmek sanılandan çok daha zor olabilir.

Hinton, yeterince gelişmiş bir yapay zekanın insanları onu kapatmamaları için ikna edebileceğini ekledi.

"İNSANLIĞI YOK ETME" UYARISI

Geoffrey Hinton, insanlığın şu anda yapabileceği en büyük hatanın, insanların geliştirdikleri akıllı sistemlerle nasıl bir arada yaşayabileceklerine dair araştırmalara yatırım yapmamak olacağını söyledi ve bizi umursamayacak şekilde geliştirilmesi durumunda bizi yok edebilecekleri konusunda uyardı.

Felaket senaryolarının kaçınılmaz olmadığını öne süren Hinton, risklerin gelişmiş sistemlerin nasıl tasarlandığına ve yönetildiğine bağlı olduğunu; yapay zeka geliştirilme aşamasındayken insanların hala onları nasıl geliştirecekleri konusunda pek çok seçeneğe sahip olduğunu belirtti.

"BEN OLMASAM DA GELİŞTİRİLECEKTİ"

Geoffrey Hinton, yapay zeka yönetiminin gerekliliğini, kimyasal ve nükleer silahlar konusundaki uluslararası anlaşmalara benzetti.

Endişelerine rağmen yapay zeka üzerindeki çalışmalarını geri almayacağını söyleyen Hinton, bu konuda "Ben olmasam da geliştirilecekti" ifadelerini kullandı ve tabiri caizse "bugün olsa yine aynı kararları alırdım" dedi.

"HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

Yapay zeka eğitmenleri ve tıbbi görüntülemedeki ilerlemeleri örnek göstererek, yapay zekanın eğitimi ve tıbbı iyileştirme potansiyeli konusunda umutlu olmaya devam eden Geoffrey Hinton'a göre, tarihin çok kritik bir noktasındayız ve çok yakında kendimizden daha zeki şeyler geliştireceğiz. Onlarla barış içinde bir arada yaşayıp yaşayamayacağımızı anlamak için gereken araştırmayı yapmadık. Bu araştırmayı yapmamız ise hayati önem taşıyor.