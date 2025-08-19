HABER

Yapay zekaya danışan adam hastanelik oldu! Tuz yerine önerdiği şey felakete yol açtı! OpenAI açıklama yaptı: Uzmanlar uyardı...

60 yaşındaki bir adam, ChatGPT’ye danıştıktan sonra diyetinden sofra tuzunu çıkarıp sodyum bromür kullanmaya başladı. Tıbbi bir dergide yayınlanan vaka raporuna göre, bu karar adamı paranoya, halüsinasyonlar ve üç haftalık hastane tedavisiyle karşı karşıya bıraktı. İşte yapay zekaya körü körüne güvenmenin yol açtığı çarpıcı olay haberimizde…

Sedef Karatay

60 yaşındaki bir adam, popüler yapay zeka botu ChatGPT’ye danıştıktan sonra diyetinden sofra tuzunu (sodyum klorür) çıkarıp yerine sodyum bromür kullanmaya başladı. Tıp dergisinde bu ay yayınlanan bir vaka raporuna göre, adam bu kararının ardından üç hafta hastanede tedavi gördü.

PARANOYA VE HALÜSİNASYONLARLA HASTANEYE KALDIRILDI

Raporda, hastanın “komşusunun kendisini zehirlediği” endişesiyle hastaneye başvurduğu belirtildi. Daha önce psikiyatrik bir geçmişi olmayan adam, evde kendi suyunu damıttığını ve sunulan suya karşı paranoyak tavırlar sergilediğini ifade etti.

Laboratuvar testleri ve zehir danışma merkeziyle yapılan görüşmeler sonucunda, hastada bromizm (yüksek bromür seviyeleri) teşhisi kondu. İlk 24 saat içinde artan paranoya, işitsel ve görsel halüsinasyonlar gözlendi; hasta, kaçmaya çalıştıktan sonra istemsiz psikiyatrik gözetim altına alındı.

“KİŞİSEL BİR DENEY” HAYATINI TEHDİT ETTİ

İyileşmesinin ardından adam, sofra tuzunun sağlık üzerindeki olumsuz etkileri hakkında okuduktan sonra tuzu diyetinden çıkarmak için “kişisel bir deney” yapmaya karar verdiğini açıkladı. Bu kararı, ChatGPT’ye danışarak aldığı ve üç ay boyunca sodyum bromür kullandığı belirtildi.

Washington Üniversitesi’nden üç doktor, hastanın ChatGPT ile konuşma kayıtlarına erişemediklerini, ancak kendileri aynı soruyu ChatGPT 3.5’e sorduklarında, yanıtlar arasında bromürün de önerildiğini ve sağlık uyarısı yapılmadığını ifade etti.

OPENAI: “SAĞLIK SORUNLARINDA KULLANILMAMALI”

ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI, hizmet şartlarında botun sağlık sorunlarının tedavisinde kullanılmaması gerektiğini vurguladı. Şirket, yaptığı açıklamada, yapay zeka sistemlerinin profesyonel rehberlik almayı teşvik edecek şekilde tasarlandığını ve riskleri azaltmak için güvenlik ekiplerinin çalıştığını belirtti.

BROMÜR TOKSİSİTESİ: NADİR AMA TEHLİKELİ

Raporda, bromür toksisitesinin 1900’lü yıllarda reçetesiz ilaçlarda yaygın olduğu ve psikiyatrik başvuruların %8’ine katkıda bulunduğu belirtildi. Günümüzde bromür tuzu, genellikle veteriner hekimlikte kedi ve köpekler için anti-epileptik ilaç olarak kullanılıyor. Ancak internetin yaygınlaşmasıyla bromür içeren maddelere erişim kolaylaştı ve bu tür vakalar yeniden ortaya çıkmaya başladı.

UZMANLAR UYARIYOR: YAPAY ZEKAYA KÖRÜ KÖRÜNE GÜVENMEYİN

Doktorlar, yapay zeka botlarının sağlıkla ilgili önerilerinin risk taşıyabileceğini ve tıbbi kararlar öncesinde mutlaka bir uzmana danışılması gerektiğini vurguluyor. Bu vaka, yapay zekanın yanlış kullanımının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

