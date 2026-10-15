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Yapay zekaya güvenip İstanbul'a geldiler! 6 bin 700 km yolculuk sonrası gözaltına alındılar

İstanbul'da yasa dışı böbrek nakli gerçekleştirmek amacıyla Uganda’dan Türkiye’ye gelen üç kişi, Etik Komisyonu’nu ikna edebilmek için yapay zeka ile sahte "çocukluk arkadaşlığı" fotoğrafları hazırladı. Durumu fark eden polisin düzenlediği operasyonla ameliyat öncesi 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yapay zekaya güvenip İstanbul'a geldiler! 6 bin 700 km yolculuk sonrası gözaltına alındılar
Ufuk Dağ

Uganda’dan İstanbul’a uzanan yasa dışı organ ticareti oyunu, polisin dikkati sayesinde çökertildi. Edinilen bilgilere göre, böbrek alıcısı olan 37 yaşındaki mühendis Joseph Lubega, verici konumundaki 22 yaşındaki tekstil işçisi Joseph Kayanja ve süreçteki aracı şahıs, binlerce kilometre yolculuk yaparak İstanbul’a geldi. Şüphelilerin amacı, yasaların izin vermediği yasa dışı böbrek naklini Türkiye’deki bir hastanede gerçekleştirmekti.

Yapay zekaya güvenip İstanbul a geldiler! 6 bin 700 km yolculuk sonrası gözaltına alındılar 1

"ÇOCUKLUK ARKADAŞIYIZ" YALANI

Habertürk'te yer alan habere göre organ nakli onayının alınabilmesi için toplanan ve içerisinde Sağlık Bakanlığı personeli ile emniyet mensuplarının da bulunduğu Organ Nakli Değerlendirme Etik Komisyonu’na bir dosya sunuldu. Şüpheliler, aralarında hiçbir akrabalık veya yakınlık bağı bulunmamasına rağmen etik kurulu kandırabilmek için “çocukluk arkadaşı” olduklarını iddia etti. Akraba ve arkadaş fotoğraflarını yapay zeka teknolojisi kullanarak birleştiren şebeke; farklı kıyafet, mekan ve yaş dönemlerine ait sahte fotoğraflarla geçmişe dönük yapay bir bağ kurguladı.

Yapay zekaya güvenip İstanbul a geldiler! 6 bin 700 km yolculuk sonrası gözaltına alındılar 2

EKİBİN DİKKATİ SUÇLULARI YAKALATTI

Etik kurulda görevli polis ekipleri, başvuru dosyasındaki belgeleri ve sunulan fotoğrafları incelediğinde fotoğraflardaki usulsüzlükleri ve sahteciliği tespit etti. Durumun Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Ekiplerine bildirilmesi üzerine geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.

Yapay zekaya güvenip İstanbul a geldiler! 6 bin 700 km yolculuk sonrası gözaltına alındılar 3

GÖZALTINA ALINDILAR

Yaklaşık bir ay öncesinden İstanbul’a geldikleri, kaldıkları oteller ve nakil için başvurdukları hastaneler belirlenen şüpheliler, ameliyat öncesinde gerçekleştirilen başarılı operasyonla gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yapay zekaya güvenip İstanbul a geldiler! 6 bin 700 km yolculuk sonrası gözaltına alındılar 4

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Uganda organ
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